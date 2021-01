Diez nombres de técnicos que han rondado Cruz Azul

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Hace 21 días, el 11 de diciembre del año pasado, a menos de una semana de que Cruz Azul fuera eliminado por los Pumas en las semifinales del Guardianes 2020, perdiendo una ventaja de cuatro goles, Robert Dante Siboldi renunció a su cargo de director técnico, debido a que Víctor Manuel Velázquez, director del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa lo acusó de medroso y mediocre en su planteamiento.



Desde ese día, se han nombrado a 10 candidatos a tomar las riendas de La Máquina, siendo la única realidad que no hay nadie oficialmente nombrado.



Los nombres han sido tirados al aire, siendo pocos los que realmente han tenido contacto con el club:



Antonio Mohamed, nombrado porque en el pasado fue candidato a dirigir al equipo.



Matías Almeyda, quien aceptó que tuvo charlas para asumir la dirección del club, pero debido a su contrato con el San José Earthquakes de la MLS, todo quedó en la intención.



Juan Francisco Palencia, solo un rumor debido a que fue canterano y figura de la institución.



José Luis Trejo, quien tuvo su momento de gloria en el 2001 cuando llevó al equipo a jugar la final de la Copa Libertadores.



Miguel Herrera, porque fue destituido de las Águilas del América. No hubo contacto.



Sebastián Becaccece, cuyo currículum fue puesto en la mesa por promotores.



José Saturnino Cardozo, sólo nombrado porque se encuentra sin trabajo.



Hugo Sánchez, el último con el que se tuvieron charlas, las cuáles están detenidas.



Alfonso Sosa, de quién se dice en el Plan C de la institución.



Juan Reynoso, solo nombrado por los medios de comunicación.



La realidad es que actualmente el equipo está en manos de Joaquín Moreno, quien tiene muchas posibilidades de iniciar el torneo como mandamás en el banquillo. Ya es el 2021, Cruz Azul está a nueve días de debutar en el Guardianes 2021 y la única realidad es que no hay un director técnico oficial.