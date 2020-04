Diferencias entre desinfectar, sanitizar y esterilizar

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A raíz del brote del coronavirus (COVID-19) autoridades de salud han recomendado diversas medidas de prevención para evitar que el virus se siga propagando, las indicaciones que en reiteradas ocasiones se nos han recordado es la limpieza personal y la desinfección de artículos con los que constantemente tengamos contacto.



Por ello, han surgido varios términos como sanitizar, esterilizar y desinfectar, los cuales han llegado a confundir a la población pues aunque pareciera que se refieren a lo mismo existen grandes diferencias.



Sanitizar



Un sanitizante es un químico que reduce el número de microorganismos, es decir, que no mata el crecimiento de una bacteria, virus u hongos, pero estos productos prometen tener cualquier superficie libre de gérmenes que pueden ser dañinos para la salud.



El sanitizar tiene gran importancia en la preparación de alimentos pues los gérmenes y hongos pueden causar infecciones estomacales.



Esterilizar



La esterilización es el proceso mediante el cual se destruyen los microorganismos que se encuentran en un objeto, sustancia o lugar.



Este proceso puede desarrollarse a través de diferentes métodos químicos y físicos, una alternativa que es frecuentemente utilizada es someter aquello que se quiere esterilizar a altas temperaturas que causen la muerte de microorganismos.



Desinfectar



De acuerdo con The Spruse el método más efectivo de todos es la desinfección, proceso que consiste en matar a los organismos microscópicos en las superficies.



Este proceso se logra generalmente mediante la utilización de químicos que matan a los gérmenes y evitan que se propaguen; sin embargo, según la EPA los desinfectantes pueden reducir en un 99.999 por ciento el nivel de bacterias durante un lapso de tiempo superior a cinco minutos pero no excede los 10 minutos.



Por ello, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sugieren que primero limpies y después desinfectes las superficies.



Con información de El Comercio | CVA Jalisco | Grupo Fórmula.