Diferencias migratorias impactan al Gabinete

La crisis más profunda entre ambos países de los últimos años ha centrado los esfuerzos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en contener el éxodo de migrantes desde Centroamérica, concretar un despliegue sin precedentes en la frontera sur y conseguir resultados que mitiguen los embates de Donald Trump.Pero en el último capítulo de las tensiones y justo cuando las exigencias desde la Casa Blanca se agudizan, el titular del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, ha decidido hacerse a un lado y los problemas para el Ejecutivo no cesan."Le pedí eso (que renunciara), era lo mejor", se limitó a decir López Obrador a su paso por el aeropuerto de Chihuahua.El Presidente señaló que el movimiento forma parte de la estrategia para afrontar la amenaza con Estados Unidos y anunció que Francisco Garduño, hasta ayer responsable de los penales federales, será el nuevo titular del INM.Todos los reflectores que Guillén no tuvo cayeron sobre el canciller Marcelo Ebrard. Fue el negociador, se convirtió en el "bombero" para responder todas las preguntas de la prensa y las críticas de la oposición, y se afianzó como el hombre de confianza del Presidente.López Obrador se vio obligado a admitir ayer que el protagonismo de Ebrard "ha despertado celos y sentimientos" en el Gabinete, situación que refleja las marcadas diferencias que ya existen en el círculo que conforma la cuarta transformación.El presidente explicó que los equipos para hacer frente al reto ya se habían formado y que el coordinador era Ebrard. Guillén no estaba contemplado para ninguno de ellos.Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, recomendó al canciller Ebrard que no asuma todas las funciones en las negociaciones en materia migratoria."No es conveniente señor secretario que asuma todas las acciones, perdemos margen de maniobra y es un abuso, en su caso no, pero se anulan las funciones, me lo van a reventar", advirtió durante la comparecencia de Ebrard en la Comisión Permanente del Congreso.Mientras, se libra una batalla contra el tiempo. Quedan 37 días antes de volverse a sentar a negociar con Estados Unidos.El Canciller llevó ayer al Senado un documento que Donald Trump mostró parcialmente el pasado martes a medios.Durante su primera comparecencia ante el Congreso, el funcionario aseguró que el acuerdo firmado que establece los plazos para cumplir con la reducción del flujo migratorio no es vinculante."Si bien el documento se denomina 'acuerdo suplementario', es importante señalar que no se trata de un acuerdo bilateral vinculante, sino de un documento accesorio a la Declaración Conjunta entre los gobiernos", indicó.La Cancillería también expuso que dicho documento no es un acuerdo o un tratado bilateral, sino sólo la expresión de la voluntad política de las dos delegaciones para comprometerse a ciertas acciones para reducir la migración hacia Estados Unidos y evitar la imposición de aranceles a todas las importaciones mexicanas.En tanto, en el documento que no se había dado a conocer, se señala que ambos gobiernos iniciarán negociaciones para establecer los términos definitivos de un acuerdo bilateral vinculante para abordar el reparto de la carga y la asignación de la responsabilidad de procesar las solicitudes de refugio de los migrantes.Por su parte, la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, afirmó que la dependencia a su cargo está preparada para responder con aranceles si de manera unilateral Estados Unidos decide imponer un esquema tarifario al país.Donald Trump, dijo este viernes que el acuerdo incluye un plan de "tercer país seguro" si otros esfuerzos para contener la crisis en la frontera entre las dos naciones fracasan. "Es totalmente correcto y eso es lo que va a suceder".Hacerlos mexicanosLópez Obrador aseguró que, si es necesario, el Gobierno federal dará la nacionalidad mexicana a niños migrantes no acompañados para hacerse cargo de ellos.El Mandatario afirmó que la estrategia para reducir la migración contempla que los DIF nacional y estatales adecuen inmuebles para atender a este sector."Los abrazamos, los protegemos, y los hacemos mexicanos si se necesita. O sea, es la fraternidad universal. El humanismo que está por encima de las fronteras. Eso va a hacer nuestra norma de conducta básicamente", indicó.También señaló que su Gobierno evitó la "trampa de la confrontación" con la Casa Blanca. (Con información de Agencia Reforma)Con las medidas adoptadas por la federación para que la Guardia Nacional frene el paso de migrantes, quienes ganan son los grupos delictivos, pues los indocumentados quedan a su merced para pasar el territorio nacional, señaló Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo."En este momento seguramente los grupos delictivos están muy contentos, pues este tipo de políticas incentiva el tráfico ilegal, y los delincuentes son los que más ganan“, dijo.El entrevistado vaticinó que el flujo de migrantes no disminuirá, sino que tan sólo será más caro y más violento. “Ese tipo de políticas no hacen que el número de migrantes disminuya, lo que hace es que sea una migración mucho más costosa y mucho más violenta”.– El despliegue de los 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur concluirá el 18 de junio.– En Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco se instalarán 13 coordinaciones del cuerpo de seguridad.– 825 elementos se integrarán al INM para apoyar en los esfuerzos para reducir la migración, pues no tenía suficiente personal.– La Secretaría de Bienestar desplegará en Chiapas un equipo de trabajo de alrededor de 200 personas durante el fin de semana para apoyar en la entrega de programas sociales.– Se analizarán y definirán los puntos de entrada y el número de solicitantes de asilo que recibirá México.– Se realizará un registro de los migrantes para que se les permita ingresar al país: deberán informar a qué vienen y por qué vienen.– Se trabajará con los mandatorios estatales por el tema del envió de migrantes de Estados Unidos en pedido de asilo.– El Gobierno alista una mesa de diálogo con países de Centroamérica para aplicar el Plan de Desarrollo Integral que busca fomentar el desarrollo económico y la inversión en el sur de México y Centroamérica “para crear una zona de prosperidad” y se atienda las causas de la migración.– El 17 de junio se enviará una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, para pedir el apoyo de la organización.– Para desarrollar el plan, el Gobierno federal contará con el apoyo de varias agencias de Naciones Unidas, entre las que se encuentran Acnur, Unicef y la Organización Internacional de las Migraciones.