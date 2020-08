Diferí con Lozoya; no hubo sobornos: Penchyna

Escuchar Nota

"Niego cualquier acto ilegal o componenda con Emilio Lozoya Austin. Niego también que hubiera un soborno para apoyar la Reforma Energética. Como Presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, fui el enlace con la oposición para negociar los términos legales de la Reforma, ese era mi trabajo. Mi labor fue política y legislativa. No soborné ni fui sobornado por nadie. Emilio Lozoya Austin está mintiendo para salvarse de la cárcel", sostuvo en una carta difundida en redes sociales.



"Emilio Lozoya Austin y yo tuvimos graves diferencias personales durante la discusión y la redacción final de la reforma energética.



"Entre otras, por su inexplicable insistencia para que los farmouts pudieran ejecutarse sin pasar por órganos colegiados (es decir, que su administración pudiera asociarse con empresas privadas sin pasar por la decisión del Consejo de Administración y órganos reguladores), un planteamiento al que yo me opuse tajantemente", expuso.

"Defendí y defiendo aún, que el nuevo marco jurídico en materia energética abre oportunidades para construir un México abierto, próspero y competitivo; marco jurídico que debe distinguirse de la administración de Lozoya en Pemex. No puedo deslindarme de una reforma en la que creo y en la que trabajé al límite de mi capacidad. No puedo cambiar mis convicciones porque cambie el partido en el gobierno, y no voy a permitir que alguien como Emilio Lozoya Austin, resbale responsabilidades manchando mi nombre".

