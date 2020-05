‘Diferir pago del ISN no soluciona la problemática’ en Coahuila

Escuchar Nota

“Son momentos muy difíciles para muchos empresarios que soportan el gasto sin ingresos, por lo cual cualquier apoyo, como el diferimiento del pago del ISN, se agradece, aunque no soluciona la problemática”, expresó.

“El Gobierno debería de prestar a tasas de 5% y si pagas puntual que regrese los intereses, y que se abra el abanico del ISN a empresas de hasta 60 empleados, para que la ayuda llegue a más negocios, porque de otra manera se pierde entre todo lo más fuerte que es Infonavit e IMSS”, dijo.

“Creo que los impuestos más importantes caen en el ámbito federal: IMSS, Infonavit, ISR e IVA, y siento que es en esa parte donde realmente pueden ser de mayor utilidad los incentivos, sin embargo, se reconoce el esfuerzo del Estado”, agregó.

Para empresarios locales diferir el pago dels de mayo y junio, autorizado por el Gobierno del Estado, no soluciona la grave problemática que enfrenta la mayoría de las empresas, pero coincidieron en calificar la medida como positiva., expuso que “diferir el pago de impuestos ayuda; nosotros entendemos que los principales impuestos del sector empresarial son de orden federal, en donde se ha podido diferir lo que ya se establece en los reglamentos correspondientes, con los cargos de interés que esto conlleva., “todo ayuda, pero no llega ni a media aspirina. Hay que ser fríos, para circunstancias extraordinarias, se requieren propuestas extraordinarias.Señaló que lo importante es que el Gobierno no vea este apoyo como incentivo para los empresarios, sino como beneficio directo para los trabajadores, para mantener el empleo y la seguridad en sus hogares., “creo que al ser solo 2% no genera una cantidad de flujo importante que las empresas pudieran utilizar para otras cuestiones. Por ejemplo, una empresa que tiene 20 trabajadores y a cada trabajador le paga lo equivalente a 2 salarios mínimos (unos 7 mil 500 mensuales), el ISN que estaría pagando sería de 3 mil pesos al mes.