Difiere SCT de AMLO por amparos contra Santa Lucía

Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) calificó de "chismes" las versiones extraoficiales que aseguran saldrá del gabinete federal.Al acudir a la reunión de evaluación del gobierno federal convocada por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el secretario afirmó que los rumores "le dan risa" y que seguirá formando parte del gabinete del presidente de México "mientras el cuerpo lo permita"."No había oído eso, lo leí en algún periódico de chismes de estos que hay, pero me da mucha risa, mientras el presidente así lo considere y el cuerpo lo permita, sí, aquí seguiré", expuso en breve entrevista con los medios de comunicación afuera de Palacio Nacional.En cuanto a la serie de juicios de amparo interpuestos en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México, Jiménez Espriú estimó que son procedimientos y recursos previstos en la ley que deberán desahogar su curso.En ese sentido, Jiménez Espriú discrepó de la opinión del presidente López Obrador para quien los promoventes de las impugnaciones "son corruptos" y no se resignan a que México vive una Cuarta Transformación."No, no estoy de acuerdo con el presidente", señaló el funcionario.