Difunden video de terrible caída de equilibristas en circo de EU

En los circos hay actos que nos dejan boquiabiertos por la dificultad o por la valentía que conllevan.Pero no todos salen como quisieran. Hemos visto, por ejemplo, imágenes de animales atacando a los domadores y dejándolos heridos de gravedad.Ahora, después de dos años del suceso difundieron la terrible caída que sufrieron unos equilibristas de un circo de Estados Unidos el pasado 8 de febrero de 2017.Los hombres y mujeres se encontraban ensayando en Florida para presentar su espectáculo. Los ocho crearon una pirámide humana para atravesar la cuerda floja que se encontraba a diez metros de altura sin una malla de protección.De pronto, una de las personas pierde el equilibrio y provoca la caída de sus compañeros. Solamente los tres acróbatas que se encontraban hasta abajo de la pirámide lograron sujetarse para no caer.El momento fue captado y apenas subido a las redes sociales por un testigo de identidad desconocida.Tras el accidente, parte de los asistentes salen corriendo. Entre ellos se puede ver a una señora que se lleva a su pequeña hija para que no vea a los heridos.Las lesiones fueron tan graves que algunos siguen recuperándose.