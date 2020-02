Difunden VIDEO inédito del accidente de Kobe Bryant

Escuchar Nota

"Sam y yo estábamos como, "¿Qué demonios? ¿Por qué está tan bajo? ". La capa de nubes parecía que no estaba a más de 50 pies sobre nosotros en ese momento. He estado en helicópteros antes, nunca había visto un helicóptero volar en un banco de niebla como ese. Dicen que viajaba entre 125 y 150 millas por hora sobre nuestras cabezas".

"'¡¿Escuchaste eso ?!' Miré hacia arriba y de repente vi humo y fuego. Lo primero que me vino a la mente fue que de alguna manera hicimos un giro equivocado y estábamos cerca de la autopista ... o de un incendio forestal. Dimos la vuelta a la esquina y vimos una devastación total. Cuando nos acercamos, Sam comenzó a señalar y decir: ‘¡Fue ese helicóptero! ¡Fue ese helicóptero!".

"Podías ver partes del helicóptero en todas partes. Es impensable cómo algo tan grande como un helicóptero podría terminar en tantos pedazos pequeños. Los papeles seguían volando. Había una parte de la cola justo en el camino y el fuselaje del helicóptero estaba al otro lado del sendero en llamas".

Salió a la luz un nuevo video del accidente de helicóptero donde, su hijay siete personas más, el cual fue captado por dos ciclistas que hacían ruta por la zona., donde Michael Dyer grabó cómo se encontraba el lugar en el que se estrelló la aeronave, sitio en el que todavía se podía ver el humo y parte de los escombros.Dyer platicó lo que vivió junto a Sam Gaglani ese 26 de enero para Bike Magazine, detallando que escucharon al helicóptero justo cuando pasaba por encima de ellos."Escuchamos un helicóptero justo encima de nuestras cabezas. Pensamos que era inusual, tan nublado como estaba. Eran aproximadamente las 9:40 horas. El helicóptero iba muy rápido y volaba muy bajo, porque era muy ruidoso. Realmente nos llamó la atención y me sentí 'apagado'", declaró el ciclista.Además, Michael detalló que la visibilidad no era muy buena debido a que había un banco de niebla.Después de unos minutos escucharon un fuerte ruido, vieron llamas y humo, por lo que pensó que iban por una ruta equivocada, y se encontraban cerca de un incendio forestal.El ciclista detalló cómo se encontraba el lugar, en el que se veía parte de los escombros, entre ellos parte de la cola de la aeronave.En el lugar se encontraban otros dos ciclistas, "gritamos: "¿Hay alguien vivo?" Y dijeron que no lo creían así. Nos acercamos y comenzamos a ver cosas demasiado horribles para decir. El humo soplaba en nuestra dirección y tenías que ponerte la camisa sobre la boca para respirar. El olor a combustible quemado era algo que nunca había experimentado y que nunca olvidaré".Michael Dyer comentó que los otros dos ciclistas fueron los que llamaron a emergencias tras ver el accidente, cuando llegó el helicóptero de rescate, le comentaron que no había nadie con vida."Los otros ciclistas llegaron a las 9:45 y llamaron al 911. Nos presentamos aproximadamente a las 9:50 y ya podíamos escuchar el helicóptero de rescate. Le envié un mensaje de texto a mi esposa a las 10:09 y le dije que había habido un accidente de helicóptero. No teníamos idea de cuántas personas estaban a bordo. Cuando llegó el helicóptero de rescate, les indicamos que no encontramos a nadie vivo. Bajaron a un chico en una línea. Revisó la escena e inmediatamente comenzó a quitar cosas. No había nada que hacer sino regresar".Con información de Milenio.