‘No son tiempos de García Luna’: AMLO rechaza espionaje en documento del BOA

Escuchar Nota

"Lo que no debe existir es la hipocresía, como van a ponerse caretas y aparentar algo que no lo son, no son liberales, son conservadores; fuera máscaras, además no tiene nada de malo.

"No nos escondamos, es legítimo ser opositor y estar en contra del gobierno y de la transformación y del cambio de política económica, eso es normal en una democracia. Cuál espionaje ya no hay. Ya no hay espionaje, si no son tiempos de García Luna".

“Cuál espionaje si ya no hay, no es el tiempo de García Luna, me lega el documento, lo veo y pues ya sé que tienen ellos un propósito que es combatirnos políticamente y que si se agrupan, que si se ponen de acuerdo y además lo expresan”, declaró.

El presidente; dijo que difundió los documentos porque la política es un asunto de todos."No afecta nada, el que no tiene injerencia en ese asunto pues qué le preocupa. Yo lo di a conocer porque me lo entregaron y mi pecho no es bodega; qué voy andar guardando los documentos, porque además, no tirar la piedra y esconder la mano."El mandatario defendió haber dado a conocer el documento, en donde se denuncia una presunta unión de la oposición para, por lo que llamó aLópez Obrador volvió a dejar en claro que