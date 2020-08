Dig, la aplicación que busca unir a los amantes de los perros

Escuchar Nota

Para un dog lover de corazón, la vida sin un perro es prácticamente inconcebible. Y algunas veces una nueva pareja puede ser inteligente, detallista, trabajadora, buena persona, pero no aguantar a ningún tipo de peludo.Justo para esos frustrados dog loversque a veces deben elegir entre un amor y su mascota, esta app de citas permite contactar sólo con amantes… de los perros. Se llama Dig y su objetivo es crear redes entre amantes de las mascotas, para que no haya necesidad de enfrentar el clásicoAdemás de incluir la información habitual de los potenciales candidatos,, de manera que además de analizar al ejemplar humano también podrás evaluar al ejemplar canino para garantizar que será un buen compañero para tu peludo. Incluso si tu perro es un antisocial, puedes buscar a personas sin perros, pero que no tienen problemas para convivir con ellos. Se trata de que todos queden conformes.entre los que podrás elegir, algunos incluso dentro de tu misma zona geográfica. Según la propia aplicación, “los fundadores de Dig, Casey y Leigh Isaacson, crearon una aplicación de citas que conecta a las personas en función de lo que es más importante para ellos: sus perros”.Con información de La Opinión