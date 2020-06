Dilema de padres de autistas: ¿escuela ordinaria o especial?

Escuchar Nota

Los sentimientos de Gloria respecto a la ley Celaá son de impotencia y frustración. Esta mujer es madre de dos niñas, una de ellas, llamada Silvia, de 12 años y con autismo y discapacidad intelectual asociada que le suponen u Son niños que necesitan una atención muy especializada , y no se les puede exigir en ningún colegio ordinario por muy bonito que no los pinten. ¿Por qué? Porque se necesitan medios económicos, personal cualificado, personal con ganas de trabajar con niños con discapacidad…".Para Gloria, el sector de la educación especial "es muy complejo y no todo el mundo está preparado para dedicarse a él. Los profesionales implicados tienen una formación específica para poder poder elaborar su trabajo, de años, que conlleva experiencia y, sobre todo, mucha implicación por su parte. Quién se mete en en esta especialidad es porque quiere, porque tiene vocación,les supone una satisfacción personal. No están con niños con discapacidad por una imposición por parte de la administración, por una disposición adicional y una ley orgánica".Su hija Silvia lleva ya cinco años escolarizada en AUCAVI,"es más de lo mismo, pero solo funciona si si encuentras un profesional que realmente esté implicado y esté no cumplimentar unas horas. Mi hija el primer año estuvo bien. Le tocó un profesional interino con ganas de formarse, de aprender y saber lo que es el mundo TEA. La niña entonces tenía 4 años y es verdad que tampoco había mucha diferencia con otros niños. Pero en 5 años la cosa cambió: tenía mucha ansiedad, no entendía lo que ocurría a su alrededor y debido a su hiperacusia,La situación en este colegio de educación ordinaria le provocó unos niveles de ansiedad elevados, relata esta madre. "No sabían manejarla, ni dirigirla, y la niña desarrolló muchísima ansiedad y hasta conductas autolesivas.tenemos tantos alumnos de necesidades especiales en aula TEA que funciona. Cuando la realidad es que no lo hacen. Porque cada niño es distinto, tiene un grado diferente de discapacidad"."Nos fuimos de la ordinaria porque a parte de que no estaba integrada en un sistema inclusivo, sino incrustada en un sistema impuesto por la administración, nosotros como padres viendo la situación entendimos que lo conveniente para nuestra hija era llevarla a un colegio específico de autismo", explica.y nos presionaron para que no la cambiásemos a un colegio especial. La orientadora escolar me preguntó que si había visitado colegios específicos de autismo, que si sabía dónde pensaba llevarla, poco más o menos vino a decir que eso era un centro de psiquiatra infantil, donde la niña jamás iba a desarrollar lenguaje, que el poco que tenía lo iba a perder... Nos contaron una película de miedo y nos metieron una presión brutal, haciéndonos sentir como padres que éramos lo peor".Lo que se encontraron resultó estar lejos de esa realidad que les habían pintado, segura hoy Gloria. "La educación especial ofrece una cantidad de ventajas innumerables para para el desarrollo de nuestros hijos. Les ayuda en su adaptación al entorno social, porque precisamente uno de los puntos fuertes de la educación especial es trabajar la inclusión, adaptándose aLes ayuda a enfrentarse a un futuro diario, con una autonomía en la medida de lo posible dentro de las capacidades de cada uno".De hecho, prosigue relatando para ABC , "nuestra hija ha avanzado bastante, ha mejorado mucho, no tiene comportamientos disruptivos ni comportamientos autolesivos generados por la ansiedad en un entorno desfavorables o incomprensible para ella. Está perfectamente integrada en el colegio, dentro de sus características tiene amigas, alguno es incluso su “favorito”.En definitiva, no ha perdido nada, hemos ganado. Sobre todo, ha ganado ella, y hemos ganado como familia al poder desarrollar actividades que antes no podíamos ni imaginar, tales como acudir juntos a restaurantes, a teatros, al zoo o al parque de atracciones".Desde luego, concluye Gloria, "solamente puedo hablar de lo que conozco, pero en el caso de discapacidades más severas como motóricas, o niños con parálisis cerebral el meterlos en un colegio ordinario me parece inviable por todo:del que nuestros hijos son carne de cañón en un entorno ordinario". Los autistas tienen derechos a una educación adaptada a sus necesidades . Es como si a ti te niegan una asistencia médica o te derivan a otro profesional que no tiene nada que ver con el que necesitas en ese momento". "El sistema de educación inclusiva tal y como lo quieren hacer ver hoy por hoy, lo que hace es incrustar, no incluir".