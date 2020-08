Diputada Alessandra Rojo denuncia filtración de fotos íntimas en chats

Estoy en un chat de 20 mil personas. Sí, 20 mil personas que rolan packs, nudes y fotos sin consentimiento. En ese mismo chat hay mujeres que lograron entrar (como yo) y que están viendo cómo sus fotos desnudas se rolan entre puercos misoginos. Me enoja demasiado. (1)

Porque no se si las autoridades @FiscaliaCDMX logren siquiera hacer algo al respecto.



Me dan asco, me da asco esta sociedad machista y mierda en la que vivimos.



Donde una mujer que comparte una foto a alguien que confiaba es golpeada y violada de esta manera.



(3)