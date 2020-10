Diputada de Morena busca que le perdonen a México la deuda externa

Escuchar Nota

Ciudad de México.- María Guadalupe Edith Castañeda, diputada de Morena, presentó un punto de acuerdo que busca que la Cámara de Diputados exhorte al Gobierno federal para que solicite a los organismos multilaterales y a los acreedores privados internacionales la condonación de la deuda externa.



En el documento, enlistado en la Gaceta Parlamentaria, la legisladora dijo que en caso de no haber perdón, se acepte un proceso inmediato a la reestructuración que contemple una mora absoluta de dos años y sin intereses.



“La honorable Cámara de Diputados exhorta al Gobierno federal a que solicite a los organismos multilaterales y a los acreedores privados internacionales, la condonación de la deuda externa o en su caso acepten un proceso inmediato de reestructuración que contemple una mora absoluta de dos años sin intereses”, define el primer resolutivo del punto de acuerdo.



La legisladora también exhortó al Gobierno a que aplique los recursos obtenidos al no pago de la deuda, o de la condonación de intereses, a inversión pública principalmente en salud, infraestructura hospitalaria e insumos para la lucha contra el Covid-19 y otras enfermedades crónico degenerativas.



“La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal, de ser el caso, aplicar los recursos obtenidos del no pago de deuda pública o de la condonación de intereses, a inversión pública principalmente en salud, infraestructura hospitalaria, insumos, fundamentalmente para la lucha contra el Covid-19 y otras enfermedades crónico degenerativas, a la asistencia económica y estructural a las personas, familias y comunidades afectadas, vulnerables y marginadas, así como para apoyar a los emprendedores, y al sector de Ciencia y Tecnología para el incentivar el desarrollo del país”, definió la legisladora.







En su exposición de motivos, Castañeda expuso que la grave crisis económica que padecemos, acentuada por la pandemia, genera que la deuda pública aumente sin control, propiciando que los pagos por su servicio se tornen cada día más onerosos para nuestro país y, se desvíen para pagarla.



Añadió que los recursos serían más útiles para el pueblo mexicano al destinarse a reactivar la economía nacional, generar empleos y aumentar el gasto social a fin de, por lo menos, paliar la creciente pobreza.



Recordó que la deuda pública aumentó 20% y puntualizó que tan solo en el primer semestre de 2020, aumentó en 7.3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB)PIB, al pasar de 44.8% en diciembre de 2019 a 52.1 en junio. El resto del año seguirá creciendo y, con ello, su costo financiero, su manejo (intereses, comisiones y gastos) también será mayor, refirió.



En 2020 el costo financiero de la deuda pública establecido en el Presupuesto de Egresos, aprobado por los diputados, es de 727 mil 374 millones de pesos, monto que equivale a 3% del PIB.



Ese costo es más grande que el gasto presupuestado de la Secretaría de Educación (326 mil 283 millones de pesos), de la Secretaría de Salud (128 mil 826 millones de pesos), entre otras.



Este costo de la deuda pública supera, incluso, a la suma de todos los recursos destinados para todos los principales programas sociales en 2020 que es de 275 mil millones de pesos, que equivalen a 38% de lo que se paga por el servicio de la deuda tanto interna como externa.