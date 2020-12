Diputada denuncia favoritismo en contienda del PAN en SLP

Escuchar Nota

San Luis Potosí.- La diputada Sonia Mendoza Díaz renunció a su aspiración de contender en la elección interna por la candidatura de PAN a la gubernatura de San Luis Potosí, pues acusó la falta de “piso parejo” en el proceso.



Mendoza acusó a la dirigencia estatal, que encabeza Juan Francisco Aguilar Hernández, de presionar a la militancia para respaldar a un candidato.



La diputada se presentó a una rueda de prensa para hacer este anuncio acompañada por el alcalde con licencia Xavier Nava, otro de los aspirantes, aunque aseguró que no se trata de una declinación a su favor, sino de rechazar condiciones inequitativas del proceso interno.



“No puedo seguir en una contienda donde impera la violencia política y la compra de la dignidad desde el comité directivo estatal”, dijo Mendoza, quien ya fue candidata a gobernadora del PAN en un proceso electoral pasado.



Aseguró que desde la dirigencia se coacciona a militantes con candidaturas a regidurías, “y así es como se coacciona el voto en mi querido San Luis Potosí, sin un ápice de amor al partido”.







La ahora exprecandidata reveló que en una reunión en el CEN del partido a la que acudieron tres aspirantes -Xavier Nava, Marco Gama y la propia Mendoza- le mostraron encuestas en las que ella aparecía con ventaja en la contienda interna, pero que cuando preguntó por qué no la habían incluido en la encuesta contra aspirantes de otros partidos, le dieron que había sido "porque así lo pidió el comité estatal".



En la rueda, Xavier Nava dijo que el PAN no puede ir a competir con un candidato que ofrezca "una contienda testimonial" sino para ganar.



Este sábado, después de la rueda de prensa, el comité estatal emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones de la diputada y le exigió pruebas.



El dirigente Juan Francisco Aguilar dijo que sería lamentable que la postura de la diputada sirviera para generar división dentro del PAN, y refirió que al inicio de la contienda interna, todos los aspirantes firmaron un compromiso para no declinar a favor de alguno de los otros "con el fin de mantener el piso parejo en la contienda".