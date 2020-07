Diputada Nay Salvatori usa el Congreso para hacer video de TikTok

Escuchar Nota

La Diputada del desaparecido Partido Encuentro Social (PES), Nay Salvatori, ha generado controversia luego de grabar un video para TikTok.El 30 de junio se hizo viral el video en donde Salvatori aparece con la canción ‘4K’ de fondo con la que simula dar disparos, dicho acto fue cuestionado por usuarios de Twitter e incluso Pedro Carrizales, ‘El Mijis’, señaló que la legisladora haya aprovechado las instalaciones para la simulación de los balazos.Chale, no manche, si alguien le pide no hacer videos bailando y simulando balazos en el Congreso, no se llama “discriminación”, se llama “respeto” al lugar.Hay que tener claridad en los conceptos para poder luchar contra la verdadera discriminación. Saludos!”.