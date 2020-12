Diputado del PAN reta a AMLO a confinarse 15 días por pandemia

Escuchar Nota

El legisladorretó al presidentepara dar ejemplo de comportamiento ante la pandemia de covid-19 y que ese gesto sea recibido en los hogares mexicanos que aún confían en el mandatario.“Llegó el momento de ser serios y de que López Obrador actúe como verdaderomostrando la precaución que debieran adoptar todas las personas; que se guardey ofrezca el ejemplo que él mismo pide: un b”, remarcó.Mares celebró que López Obrador haya reaccionado y envíe mensajes positivos a los mexicanos sobre ladurante esta semana, pero advirtió que eso es insuficiente si no hay unde su parte.Instó por ello a la Oficina de laa cancelar de hoy en adelante las giras del titular del Ejecutivo por el país: no más inauguraciones de obra pública y solo acudir a entidades porr, es decir, por algún desastre natural como el que se vive eny próximamente en otros estados por lluvias.Sostuvo quees un ícono muy representativo para muchas familias y, por ende, debe ser elpara replicar en toda la sociedad.El diputado federal por Baja California Sur cuestionó asimismo la “tibieza” dely de los gobernadores de Morena para instrumentarque los ayuden a reducir las cifras rojas de pandemia.“No es posible que el Estado vea la vacuna como el anzuelo de laenla vacuna es un esfuerzo internacional que nos ayudará mucho, pero no es un asunto que construyó López Obrador por amor al país”, señaló.Dijo que el mandatario tiene un compromiso más allá del político con México, uno personal y humano con la ciudadanía, toda vez queaún tieneny merecen tener información sana para protegerse del coronavirus, agregó.