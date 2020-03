Diputado Edgar Sánchez niega realizar eventos en plena contingencia

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza rechazó que el fin de semana pasado haya realizado eventos masivos para entregar diversos apoyos en San Pedro de las Colonias.



Aclaró que en su página de Facebook aparecen fotografías repartiendo beneficios, pero corresponden a actividades realizadas semanas atrás.



Además, su casa de gestión, ubicada en la zona centro de aquel municipio, continúa brindando terapia física, sicológica y atención médica, así como despensas y medicamentos a personas de escasos de recursos, lo que costea con recursos propios, pero no hay aglomeración de personas, y el personal utiliza guantes y cubreboca al repartir los apoyos.



En algunos casos, los apoyos se llevan directamente a las casas de los beneficiarios, particularmente cuando se trata de adultos mayores.



Negó que ande en campaña, puesto que ni candidato es. Subrayó que con la contingencia por el coronavirus tiene prácticamente dos semanas encerrado en casa y suspendió los eventos, incluso el trabajo legislativo lo desarrolla en forma virtual.



Desde hace más de 2 años, indicó, entrega apoyos a quienes más lo necesitan.



“No es campaña ni ando de candidato… todos los apoyos son con mi sueldo, mis ingresos los uso para apoyar a la gente, siempre he estado presente con la gente, pero ahora con la contingencia no he salido ni he hecho eventos, todos los apoyos son de mi bolsa, no son ni del gobierno, ni del Congreso, a mí el partido (PVEM) no me da dinero”, expresó.