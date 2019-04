Diputado halla artefactos de espionaje en Congreso de Sinaloa

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Sinaloa Mario Rafael González Sánchez denunció que en su oficina y en las de otros diputados, así como en la sala de juntas del recinto se detectaron algunos dispositivos que están emitiendo una señal que está grabando.Luego de condenar la situación, informó que peritos expertos externos procederán a revisar el área.“Vamos a traer un perito más fuerte para revisar de dónde se emite la señal y entonces procederemos hacer lo conducente. El jueves o viernes se iniciarían los trabajos de verificación, sería personal externo especialista en escucha prohibida, en un momento dado podemos pedir también a un área del a procuraduría que nos apoye”, indicó.El diputado González Sánchez, del Partido del Trabajo y policía federal, explicó que cada vez que entra a la oficina ocupa un aparato para detectar artefactos de espionaje, pero que no había encontrado alho hasta hace unos días-“Nos preocupamos porque llegas y (hay que ) tener cuidado sobre lo que se está hablando, nos preocupamos más todavía por el hecho de lo que pudiéramos tener, y ya hicimos la revisión, están entre los bloques, entre las paredes, son paredes de tabla roca."Fuimos también a mi oficina y encontramos que sonaban los dispositivos que había, no los puedo sacar porque están dentro de la tabla roca y de mi escritorio, me imagino que esos dispositivos fueron prendidos y alguien quien no conoce de esta nueva legislatura, ha de haber movido algún botón y se prendieron”, señaló.Subrayó que no ha encontrado todavía ningún micrófono, lo que se encontró fue la señal audible de un aparato electrónico que está emitiendo la señal que es para escuchar.“Eso sí está plenamente confirmado, puede ser un cable de fibra óptica, hay muchos dispositivos nuevos que prácticamente no te van a dar esa postura”, agregó.Señaló que el asunto ya se abordó en la Junta de Coordinación Política (Jucopo ) del Congreso y con todos los diputados.“Es parte del proceso, hay cambios de todo a todo la gente se queda sin trabajo la gente quiere escuchar cosas que quisieran saber cómo vas a votar, hay muchas cosas no sé en realidad de dónde venga”, concluyó.