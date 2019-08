Ventanean deudas de diputado con Morena

Ernesto Acosta | Jesús Castro | Saltillo, Coah.- Benito Ramírez Rosas, autoproclamado diputado independiente y quien defendía la política de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, no pagó las cuotas partidistas, correspondientes al 50% de todos sus ingresos como legislador.



Además, durante año y medio recibió 50 mil pesos adicionales cada mes como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y no rindió informes al respecto.



Un total de 35 mil pesos eran por ser el coordinador, recurso que debía compartir con Elisa Catalina Villalobos Hernández para realizar actividades de gestoría social y pagar asesorías, entre otros aspectos, y 15 mil pesos para gastar y sostener actividades legislativas propias, como traslados. Además, por cada sesión, por ser legislador foráneo, recibía 4 mil pesos.



Añadió que Ramírez Rosas manejó el recurso de manera unilateral.



Por ello, el consejero nacional de Morena, Ariel Maldonado Leza, solicitará información para determinar quiénes se beneficiaron económicamente durante la coordinación de Ramírez Rosas.





NO ES VÁLIDA



José Benito Ramírez Rosas sigue perteneciendo a Morena, porque la renuncia al partido no la presentó ante el Comité Ejecutivo Estatal; además, su decisión favorece al PAN, lo que no puede permitir ningún militante del partido, aseguró Ariel Maldonado Leza, consejero nacional.



Explicó que Ramírez Rosas renunció al partido dirigiéndose a José Guadalupe Céspedes Casas, en momentos en que este ya no estaba reconocido como líder estatal del partido, por lo que la renuncia no puede surtir efecto.





SIN RESPETAR ACUERDO



Juan Pablo Rodríguez Delgado, integrante del Consejo Consultivo Estatal de Morena, cuestionó la “falta de hombría”, de José Benito Ramírez Rosas, al declararse diputado independiente y romper un acuerdo interno con la legisladora Elisa Catalina Villalobos.



Explicó que cuando asumieron la diputación, acordaron que el primero sería coordinador del grupo parlamentario por año y medio, y que la segunda lo fuera el resto de la legislatura.



No se explica por qué razones José Benito no respeta ese acuerdo que está por escrito, aunque empieza a sacar deducciones de su proceder.



“Ahora que Elisa Villalobos es representante de la fracción parlamentaria, el señor dice yo no acepto, con una falta de hombría total, porque fui testigo de ese acuerdo”, dijo Juan Pablo Rodríguez.



analizaron renuncia





ANALIZARON RENUNCIA



Diana Isabel Hernández Aguilar, representante del partido ante el IEC y el INE en Coahuila, dijo que en la reunión que sostuvieron con el diputado Benito Ramírez, previa a su renuncia, hubo quienes le recomendaron no renunciar a la fracción parlamentaria, pero se consensó que era lo mejor para el partido. Dijo que el motivo para ser independiente, fue para evitar seguir dándole poder a la diputada Elisa Catalina Villalobos, que este año iba a ser presidenta de la fracción parlamentaria, lo cual, advierten los morenistas, iba a beneficiar a la fracción del PRI. (Jesús Castro)