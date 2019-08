Diputado independiente no respetó acuerdo

Saltillo, Coah.- Juan Pablo Rodríguez Delgado, integrante del Consejo Consultivo Estatal de Morena, cuestionó la “falta de hombría”, de José Benito Ramírez Rosas, al declararse diputado independiente y romper un acuerdo interno con la legisladora Elisa Catalina Villalobos Hernández.



Explicó que cuando asumieron la diputación, acordaron que el primero sería coordinador del grupo parlamentario por año y medio, y que la segunda lo fuera el resto de la legislatura.



No se explica por qué razones José Benito no respeta ese acuerdo que está por escrito, aunque empieza a sacar deducciones de su proceder.



“Ahora que Elisa es representante de la fracción parlamentaria, el señor dice yo no acepto, con una falta de hombría total, porque fui testigo de ese acuerdo”.



En lugar de acatar el acuerdo, el declarado diputado independiente, impugnó ante la Comisión de Honestidad y Justicia, junto con Eleazar Cabello y José Yeverino, para que Elisa Catalina dejara el partido, y el 9 de agosto la Comisión rechazó la petición.



“El, lo digo abiertamente, constantemente en sus alianzas con Juan Antonio García Villa y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, vean las votaciones de Benito en el año y medio y va aparejado a lo que el PAN va decidiendo”.



“Morena tiene la posibilidad, sin lugar a dudas, de tener la Junta de Gobierno el próximo año, porque UDC cuenta con dos diputados y Morena con dos, porque Benito todavía es miembro del partido, hasta que no se acepte la renuncia por parte del Comité



Ante la decisión de Ramírez Rosas, aseguró que quienes resultan beneficiados es el PAN y la UDC, porque todo es política y eso les dará oportunidad de tener mayor foro el próximo año.