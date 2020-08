Diputado Mario Delgado toma el volante para escuchar demandas

Escuchar Nota

"Hola amigos, soy Mario Delgado. Vamos a hacer un experimento, puse unas camaritas en este coche y vamos a hacerla de chofer, a ver qué opina la gente de todo", dice el coordinador parlamentario, en un video difundido en facebook.



"A ver cómo nos va ¿A poco no se han confesado con un taxista, le platicamos todo, no?", agrega Delgado tras ponerse el cubrebocas para dar el servicio de taxi.

para conocer la opinión de la gente sobre el partido y el cambio en su dirigencia.Al final, uno de los usuarios le dio la razón de que la dirigencia del partido debería ser electa por medio de una encuesta abierta, tal como Delgado ha insistido desde hace meses.El legislador ofrece gel antibacterial y empieza a hacer preguntas sobre el Gobierno y el partido.El joven deja ver su simpatía por el partido. "Hasta cierto punto Morena trata de hacer algo distinto ¿no?", fue la respuesta."Lo que me gusta de Morena es que tratan como de agrupar todas las exigencias de la gente y lo impulsan para obtener cosas positivas para la gente, ayudar a los jóvenes", responde el pasajero."A mi me gusta Morena porque si está del lado de la gente, porque se han comprometido a erradicar la corrupción", responde el coordinador parlamentario.Más adelante, el diputado lanza la pregunta sobre la renovación de la dirigencia de Morena."Me gustaría que fuera donde todos pudieran opinar, porque no todos son militantes de Morena, a todos interesa quién es el que lo dirige", dijo el "tocayo" de Mario Delgado.El diputado también conversa con una señora mayor, de nombre Josefa."Va a ser mi madrina. Es la primera vez que voy a trabajar en esto" le dice Delgado."No, para nada. Para nada, porque cada vez que un partido toma las riendas del país, al principio tenemos muchas esperanzas y ya con el tiempo nos decepcionamos mucho", respondió."Si. Si ya me llegó, llega también a partir de los 68, le decía uno 'tarjeta de López Obrador'", dice la pasajera.Mario Delgado llega al destino y se presenta ante ella, quien dice reconocerlo por sus ojos, porque antes veía en el Metro Pino Suárez un cartel con su cara.El coordinador de los diputados de Morena también conversa con un joven que dice ser empresario, quien menciona que ha tenido muchos despidos.Delgado le pregunta que cree que el Gobierno ha apoyado lo suficiente o no."La verdad no, los he visto muy indiferentes con este tema y creo seguirán así", responde el joven, quien también se queja que la falta de apoyos les afectó."Pues mal, la verdad bajó mucho y sí la vemos un poco difícil".Delgado resalta que ya no hay corrupción, que antes se apoya a las empresas grandotas y el joven asiente.y aleccionador escuchar a la gente, en su experiencia de hacerse pasar como taxista.