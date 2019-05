Diputados analizan reunión interparlamentaria con EU por aranceles

La Cámara de Diputados analiza un encuentro interparlamentario con congresistas de Estados Unidos para abordar el tema de la imposición del cinco por ciento de aranceles a productos mexicanos que anunció el primer mandatario estadunidense Donald Trump, adelantó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuellar.​“En un momento vamos a platicar con Alfredo Femat, él es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, con el propósito de que él pudiera reunirse de forma inmediata con el presidente de la Junta De Coordinación Política (Mario Delgado y de la mesa directiva (Porfirio Muñoz Ledo) para ver la procedencia de una reunión parlamentaria con carácter de urgente.Creo que los organismos empresariales han salido a dar un respaldo absoluto el gobierno mexicano, creo que los congresos y los parlamentarios debemos hacer lo mismo, son días en los que hay que actuar con mayor rapidez”, subrayó en entrevista.El lopezobradorista, dijo que Trump “no tiene por qué jugar con la suerte y la estabilidad económica de los países por problemas domésticos de su campaña electoral”, por ello, llamó a la Organización de las Naciones Unidas a pronunciarse al respecto de manera inmediata.“Yo creo que deben de ponerse en movimiento todas las alternativas, las Naciones Unidas deberían de sacar un pronunciamiento, creo que es urgente que lo hagan, las afectaciones pueden ser muy graves, estamos ante la presencia de un problema económico, financiero y también humanitario”, subrayó.Consideró que la visita del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard a Washington además de ser una señal positiva deberá ser una reunión preparatoria para alistar una cumbre entre los mandatarios de ambos países y resolver el problema.Añadió que el tema también se debe discutir en la décimo cuarta reunión del G20 que se llevará a cabo el 28 y 29 de junio en Osaka, Japón toda vez que dijo, este es un problema que no sólo afecta a México, también al comercio internacional.Además de que lo dicho por Trump es lamentable y muy grave toda vez que de ejecutarse afectará a México en términos inflacionarios y por ende en el crecimiento económico, subrayó que los argumentos del mandatario estadunidense no tienen sustento, toda vez que México ha hecho su mejor esfuerzo en contener la migración de centroamericanos con respecto a la ley y a los derechos humanos y sobre todo con la creación de la Guardia Nacional.“Yo creo que el presidente norteamericano no tiene razón, los esfuerzos que hemos hecho en materia migratoria, en la frontera con nuestros países de Centroamérica, el trato donde sea garantizado el respeto a los derechos humanos de los migrantes, pues también ha estado acompañado de acciones legales para el flujo de miles de personas.Hemos sabido combinar correctamente una política migratoria justa, donde al centro se ponen los derechos de las personas, y al mismo tiempo también hemos aplicado disposiciones legales y medidas operativas te han reducido la llegada de centroamericanos a nuestro país y también a los Estados Unidos y creo que el gobierno norteamericano debe valorar el esfuerzo tan grande está haciendo a partir de la constitución de la Guardia Nacional”, sostuvo Ramírez Cuellar.En tanto, la fracción parlamentaria del PRI, a través de su vocero Héctor Yunes, respaldó la respuesta que dio el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a su homólogo estadounidense y confió en que el canciller, Marcelo Ebrard, regrese con un acuerdo que sea fructífero para ambos países, porque dijo, esta imposición arancelaria no solamente afecta a México, sino a ambas naciones.“Si bien, los primeros lastimados somos nosotros, hoy en la mañana la mera amenaza provocó que la Bolsa cayera dos puntos, y que el dólar haya rebasado los 20 pesos, pero desde luego que eso también va a impactar en la economía de los Estados Unidos, porque es de 5, 10, 15 o 25 por ciento de aranceles pues también lo tendrán que pagar allá”, detalló.