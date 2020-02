Diputados aprueban controversia contra salarios del INE

Escuchar Nota

“La materia de esta controversia no es el sueldo del ciudadano presidente, sino el sueldo de los ciudadanos consejeros, excepto tres, que ganan menos de lo que les ordena su propia Junta General (…). Pues bien, vamos a pedir que la Corte suspenda eso, antes de que cometan un delito, porque llevar esto al plano de los delitos sería la peor forma de encarar un problema de esta naturaleza”, dijo.



Con 323 votos a favor, 26 en contra y 83 abstenciones aprueban el proyecto de demanda de controversia constitucional, relativa al Manual de Remuneraciones del @INEMexico para el ejercicio 2020.https://t.co/jECUBail3I — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 13, 2020

“Ello dio como resultado que un número considerable de servidores públicos de mando en el INE reciban una retribución superior a la que percibe el Presidente de la República, así como prestaciones expresamente prohibidas por disposición presupuestaria”, señala.



, por considerar que el acuerdo de ese organismo para otorgar a los consejeros electorales una remuneración superior a la del Presidente de la República afecta facultades exclusivas del Poder Legislativo y genera un daño a la Hacienda pública.sostuvo que su bancada no tendría inconveniente en promover la impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero anticipó que los ministros terminarán por ordenar a los diputados corregir las omisiones legislativas en materia de remuneraciones., nosotros no tenemos problema en hacerlo de frente al país, pero vamos a volver a estar aquí ante una omisión legislativa que vamos a tener que remediar; se los digo, para los que no me hayan entendido, en el lenguaje del presidente Andrés Manuel López Obrador y de don Porfirio Muñoz Ledo: cuando la Corte les diga ‘fuchi caca, ¡qué manera de legislar!’, aquí vamos a estar para remediarlo”, remarcó desde la tribuna., llamó a los diversos grupos parlamentarios a defender la facultad constitucional de la Cámara de Diputados para aprobar el Presupuesto de Egresos y fijar las remuneraciones de los servidores públicos., la Junta Ejecutiva del organismo ajustó las percepciones de los cargos de nivel superior del instituto por encima de lo aprobado por la Cámara de Diputados para el actual ejercicio presupuestal., los consejeros electorales encabezados por Lorenzo Córdova recibirán este año una remuneración mensual neta de 178 mil 324 pesos, en contraste con la de 111 mil 990 pesos autorizada en el Presupuesto 2020 al presidente Andrés Manuel López Obrador.suspender el acuerdo que otorgó a los consejeros electorales un sueldo superior al del Presidente de la República y aplicar las remuneraciones previstas en el Presupuesto 2020, en tanto los ministros resuelven sobre la eventual inconstitucionalidad.Con información de Elia Castillo | Milenio