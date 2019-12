Diputados aprueban en lo general la Ley de Amnistía

306 votos a favor, 129 en contra y 4 abstenciones. Avala el Pleno, en lo general, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía. Inicia la discusión en lo particular. https://t.co/EBSw4Dm7ZA — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 11, 2019

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 306 votos a favor los artículos no reservados de la Ley de Amnistía propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.La Cámara de Diputados presentó 129 votos en contra y cero abstenciones.Durante los posicionamientos de los Grupos Parlamentario del PRD, PRI y PAN, se han pronunciado porel sistema de justicia y no pretender que la Ley de Amnistía va beneficiar en general a las mujeres, indígenas y a los pobres por delitos federales, cuando la mayoría son de fuero común.Morena y sus aliados, sostuvieron esta ley busca dar un cambio de paradigma, pues se dejará de criminalizar a la pobreza y podrá en algún momento armonizarse en los estados.Ladel PRD, Verónica Juárez, acusó que la propuesta del ejecutivo y de Morena, es “engañosa” en el tema del aborto, pues no reforma el Código Penal Federal, ni armoniza las leyes de los estados del país."Debemos recordar que no hay una sola mujer encarcelada por abortar en el fuero federal, no existe una sola persona detenida por sedición y, en el caso de los robos y el narcomenudeo, las condiciones que se requieren para ser del conocimiento federal son tales que, prácticamente hacen inaplicable la amnistía que elpretende. En el caso de los indígenas, la amnistía que se propone es inconstitucional porque las facultades que la Constitución otorga a este Congreso son, específicamente, por delitos del fuero federal”, acusó en Tribuna.El diputado Enrique Ochoa Reza, del PRI, señaló en suque existen inconstitucionalidades en el proyecto de Ley como es la creación de una comisión que integrará el Ejecutivo federal y coordinará la aplicación de la ley que pretende otorgar el perdón en ilícitos que no tiene facultades constitucionales para existir.Por su parte, su compañera de bancada, Mariana Rodríguez Mier, consideró que exentar a personas que son juzgadas por robos sin violencia por menos de 52 mil pesos, no es una cantidad menor para lasde esta violencia.Con información de Excélsior