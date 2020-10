Diputados avalan extinción de 109 fideicomisos: Fonden, Fidecine, Fodepar…

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La fracción mayoritaria de Morena logró avalar en lo particular la extinción de los 109 fideicomisos que permitiría al Gobierno federal obtener una bolsa de más de 68 mil millones de pesos.



Con 239 votos en a favor, 145 en contra y 4 abstenciones, los legisladores avalaron en lo general y en lo particular la desaparición de los 109 fideicomisos.



El dictamen pasó al Senado luego de una sesión de casi 20 horas continuas, pues inició a las 12:26 horas del día de ayer.



Los diputados pasaron la noche eliminando diversos fideicomisos sobre protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el respectivo al Fonden, el Fondo de la Financiera Rural, los fideicomisos de Conacyt y centros de investigación, el Fondo para Cambio Climático, el Fondo de apoyo a víctimas, el Fondo de ex Braceros, el Fondo Metropolitano y el Fondo Minero.



Sin embargo, el ex boxeador Erik "El terribles" Morales, en su papel de diputado de Morena, logró asegurar recursos para los deportistas mexicanos de alto rendimiento.



La fracción de Morena aceptó la reserva del legislador en la discusión del dictamen que prevé la desaparición de 109 fideicomisos.



Aunque sí se extinguió el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el ex boxeador propuso asegurar que la Conade se haga cargo de los apoyos a los deportistas.



La discusión de una reserva se refiere al acto por el que los legisladores impugnan el contenido de un dictamen de una reforma previo a su aprobación o rechazo en el Pleno, en este caso fue respecto a la extinción de fideicomisos.



La discusión de las reservas se hace en lo particular y se abordan aparte los artículos, fracciones o incisos que se quieran modificar.



Diputados reservado todos los artículos del dictamen que escalaban casi hasta los 400; por ello, fue que la sesión se extendió toda la noche.