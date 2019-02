Diputados avalarán sin cambios Guardia Nacional

Los coordinadores legislativos de Morena, PRI, PAN, PRD, PT, MC y PVEM ratificaron que avalarán sin cambio alguno la minuta que envió el Senado de la República para crear la Guardia Nacional durante su discusión en el pleno.El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, destacó que la propuesta del Senado, que contiene sensibles modificaciones al proyecto aprobado en este órgano legislativo, preserva el sentido fundamental de dotar al gobierno de la transformación de mecanismos eficaces para dar un vuelco a la fallida política de seguridad desarrollada en el pasado inmediato.Delgado Carrillo afirmó que la Guardia Nacional es una acción de gobierno que se implementará con honestidad, sin simulaciones, de frente a una nación herida por más de una década de inseguridad, violencia extrema, corrupción, ineficacia gubernamental y simulación.Afirmó que están de acuerdo con el modelo propuesto por la colegisladora y el proyecto que hoy se discute, es el resultado de un proceso legislativo complejo, abierto y fructífero."Es, sin ninguna duda, un signo muy positivo para el desempeño de este Poder Legislativo y cumple con el compromiso representativo adquirido con todas y todos los mexicanos", subrayó.El coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, felicitó al Senado por el acuerdo histórico que construyó y rechazó las expresiones del diputado Delgado Carrillo sobre el pasado, "porque a fin de cuentas, lo que tenemos que hacer hacia adelante en esta realidad, es tratar de construir y mejorar los esfuerzos que un pueblo pudo hacer para ir mejorando, atendiendo un reclamo que a todos nos lastima, la seguridad de las vidas y del patrimonio de los mexicanos".Afirmó que su partido habrá de respaldar este acuerdo que se dio en el Senado de la República y se hará basados en tres valores y principios fundamentales: dignidad, congruencia y responsabilidad.Explicó que con dignidad, porque no aceptan descalificaciones de donde vengan; congruencia, porque votamos a favor y acompañamos a la mayoría democrática en la Cámara de Diputados, para la creación de la Guardia Nacional civil, y responsabilidad, porque cuando se trata de temas de Estado como lo es la seguridad, no caben mezquindades ni amarguras, subrayó.Dijo que van a votar a favor de la creación de la Guardia Nacional civil, y ahora el nuevo gobierno tendrá que asumir la responsabilidad y dejar de echarle la culpa y derivar responsabilidades al pasado.El coordinador del PAN en la Cámara Baja, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que es un avance parcial, porque se requiere se dotar al Ejecutivo federal de un instrumento, pero no es suficiente porque se debe pensar entre otros temas en una estrategia integral de seguridad.Felicitó a la Cámara Alta, que hizo audiencias públicas y "también hay que reconocer la paciencia del Presidente de la República, sobre todo, porque en su momento se le va a dotar de un instrumento normativo para poder tener mejor coordinación desde lo nacional; sin embargo, si no fortalecemos las capacidades locales, esto no va funcionar".El líder panista llamó a la prudencia, porque advirtió, "sí usemos el espejo retrovisor para aprender del pasado, pero ya no nos escudemos en las omisiones o en las imperfecciones, ahora construyamos todas nuevas páginas".Tonatiuh Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano, recordó que el dictamen aprobado por los diputados estuvo mal hecho y por eso lo votaron en contra, por lo que celebró los cambios que realizó el Senado para dotar a la Guardia Nacional de un carácter verdaderamente civil y de respaldo a las Fuerzas Armadas.Ricardo Gallardo Cardona, coordinador de los diputados sin partido en la Cámara Baja, informó que la Guardia Nacional será capacitada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos.Detalló que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, trabaja en un convenio con la instancia internacional para dar cumplimiento cabal a las garantías individuales y salvaguardar a los mexicanos del crimen organizado."Hoy es un día que cambiará la política nacional en materia de seguridad a lo largo y ancho del país, con la votación de la gran mayoría de los legisladores y legisladoras, quienes logramos un cambio verdadero que dé seguridad a los mexicanos", aseveró.Abundó que el país contará con un órgano que garantiza irrestrictamente la seguridad interior con respeto a los derechos humanos y añadió que la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las instituciones policiales, se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, disciplina, respeto a la ley, al mando superior y a la perspectiva de género.