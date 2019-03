Diputados cerrarían año hasta con 90% de rezago legislativo

La Cámara de Diputados inicia la próxima semana su cuenta regresiva para concluir el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura, el cual cierra legalmente el 30 de abril; los legisladores concluirán el primer año de ejercicio con un alto nivel de rezago legislativo en las comisiones, principalmente en las de Hacienda y Crédito Público, Gobernación y Población, Justicia, Puntos Constitucionales, Salud y Educación.Según los micrositios de las comisiones, actualizados al 12 de marzo, los pendientes en estos grupos de trabajo oscilan entre 40% y 90% de iniciativas, minutas y proposiciones con puntos de acuerdo sin dictaminar, siendo la Comisión de Hacienda, presidida por la panista Patricia Terrazas Baca, la que más asuntos tiene en la congeladora, con 198 turnados y 170 pendientes.La Comisión de Gobernación, que preside la morenista Rocío Barrera, ha recibido 190 asuntos en lo que va de la Legislatura; avaló 13 y desechó 67; aún mantiene rezago de 56% con 107 pendientes.La Comisión de Educación, liderada por Adela Piña, diputada de Morena, dictaminó esta semana la reforma educativa del Presidente, una de las prioridades de esa bancada; no obstante, tiene retraso en 55 asuntos turnados, entre los que destacan la iniciativa para crear la Ley general para prevenir, atender y eliminar el acoso escolar, en la que se establecen las facultades de la SEP, los estados y las autoridades educativas en cada centro escolar para aplicar el Protocolo para prevenir, detectar, atender y eliminar el denominado bullying.La Comisión de Puntos Constitucionales, con la diputada Miroslava Carrillo, de Morena, al frente, es una de las que más asuntos ha recibido y con más pendientes, pues de 136 turnados no ha dictaminado 126, lo que significa 92%; deja en espera temas como el matrimonio igualitario, financiamiento público de partidos políticos, combate a la corrupción y robo de hidrocarburos.La Comisión de Justicia, con 138 asuntos turnados, de los cuales 103 están pendientes, equivalente a 75%, entre los cuales espera ser dictaminado incluir la extorsión como causal de prisión preventiva oficiosa, prohibir el matrimonio infantil, tipificar como delito el desplazamiento forzado y el acoso sexual.La Comisión de Salud recibió en lo que va del periodo 121 asuntos, de los cuales 64 están pendientes, como la polémica dictaminación de diversas reformas para legalizar en todo el país la interrupción del embarazo.Entre los asuntos relevantes que se van a quedar en stand by destaca el expediente de la Sección Instructora sobre caso de Cipriano Charrez, diputado de Morena involucrado en un accidente automovilístico donde resultó una persona muerta; el legislador pidió licencia, y el proceso quedó pendiente.De acuerdo con el calendario aprobado, a los legisladores les quedan únicamente nueve sesiones del pleno y un mes de trabajos legislativos, pero ante los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los trabajos en comisiones podrían rezagarse todavía más.Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, adelantó que se deberá llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones antes de junio para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del presidente Andrés Manuel López Obrador.Según los tiempos legales, el Ejecutivo tiene como límite para entregar el Plan el próximo 30 de abril y la Cámara de Diputados contará con dos meses para su deliberación y aprobación.“Si bien se prevé la figura de afirmativa ficta en favor del Ejecutivo, para el caso de que la Cámara no se pronunciara en el plazo establecido por la ley, esto no ocurrirá, pues la facultad deliberante que nos da la ley, habremos de hacerla valer”, resaltó el diputado de Morena.“Estas modificaciones representan la oportunidad y obligación para que, en el Congreso, se dé una gran discusión con los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, organizaciones sociales, instituciones académicas, profesionales y de investigación, organismos empresariales, que permitan construir claramente el proyecto de país que necesitamos”, explicó.El Plan Nacional de Desarrollo fijará los objetivos, estrategias y prioridades para el desarrollo integral y sustentable de todo el sexenio; por esta razón, el documento que nos presente el Presidente de la República será sometido a una discusión sólida, incluyente, responsable y nutrida, definió Ramírez Cuéllar.