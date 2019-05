Diputados citarán a Carlos Urzúa por renuncia de titular del IMSS

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados acordó citar a comparecer con carácter de urgente al titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa.Lo anterior, a fin de que explique por qué tienen retenidos más de 700 millones de pesos al sector salud y también por los señalamientos que hizo el ex director del IMSS, Germán Martínez, en su carta de renuncia.En entrevista, la presidenta de la instancia legislativa, la morenista Miroslava Sánchez, detalló que debido a la importancia del tema la comisión acordó que la reunión sea a más tardar la próxima semana en el Palacio de San Lázaro.Detalló que les interesan tres puntos en particular, el recurso para las becas de los pasantes de medicina, el presupuesto para los institutos nacionales de salud, así como los señalamientos que el ahora ex director del IMSS, Germán Martínez hizo en su carta de renuncia en la que acusa la intromisión “perniciosa” de la Secretaría de Hacienda para ahorrar y con ello poner en riego la operatividad del instituto.“Se le va a citar a una reunión de trabajo (al secretario Carlos Urzúa) con la Comisión de Salud para ver estos puntos muy específicos que tienen que ver con el funcionamiento de la salud en todo el país, específicamente lo que tiene que ver con los pasantes del servicio social, con el recurso de los institutos nacionales de la secretaría y los puntos específicos que vienen en la carta de renuncia del licenciado Germán Martínez”, detalló la legisladoraMiroslava Sánchez reconoció que tenía conocimiento de los más de 700 millones de pesos del presupuesto para el sector salud retenidos, y por ello, llamó a la Secretaría de Hacienda a liberar los recursos lo antes posible.En conferencia de prensa, la legisladora de Morena calificó como un error contener el gasto en materia de salud y dijo que no se puede poder en riego un tema tan importante como es el de la salud.Al ser cuestionada sobre la nota publicada por MILENIO sobre los 794 millones de pesos que Hacienda congeló, la legisladora reconoció tener conocimiento sobre la retención de los recursos e hizo un llamado para se liberen lo antes posible.“Nosotros conseguimos un presupuesto extraordinario para la salud sobre todo y para los institutos y fundamentalmente para le INCAN y sí supe que se congelaron esa cantidad de recursos, pregunté y me dicen que no están retirados esos recursos para la salud, pero yo quiero ver que se liberen porque estamos hablando que es un recurso que se requiere para atender a los pacientes con cáncer y otras enfermedades porque es para todos los institutos.- ¿Entonces llamaría a Hacienda a liberar lo antes posible esos recursos?“Por supuesto, en cuanto nos podamos comunicar porque no nos han resuelto la audiencia, si no pues ya a través de este medio les mandamos decir que se requiere el recurso para salud", señaló la presidenta de la Comisión de Salud.La legisladora insistió en negar que la retención de esos recursos sea una medida negligente por parte de la Secretaría de Hacienda, pues argumentó que no se trata de un recorte, sino que el dinero está ahí pero no lo ha liberado.