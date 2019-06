Diputados de oposición reprueban gestión de AMLO

A un año del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, las fracciones del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados reprobaron la gestión del actual gobierno y llamaron al Presidente a rectificar sus errores; en tanto, el grupo parlamentario de Morena sostuvo que el mandatario se mantiene firme y cuenta con el respaldo del Poder Legislativo.El coordinador de la mayoría morenista en el Palacio de San Lázaro, Mario Delgado, subrayó que, bajo la conducción de López Obrador, el país transita hacia un cambio de modelo económico y construye las bases para erradicar la corrupción, establecer la paz social, generar mejores condiciones de crecimiento, atender a los sectores más desprotegidos y garantizar el Estado de Derecho."Es un hecho que, a pesar del estado crítico en que fue entregado el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido firme, ha ido contracorriente y, a pesar de las resistencias, se propuso establecer un nuevo modelo de gobierno donde la bandera principal es acabar con la corrupción y en esa lucha continuaremos apoyándolo”, señaló.Delgado indicó que los diputados de Morena han acompañado los esfuerzos del presidente con la aprobación de temas como la reforma constitucional sobre Guardia Nacional, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.Por separado, el líder parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que, al cumplir un año de la victoria en las urnas, López Obrador tienen dos caminos: reconocer su errores y comprometerse a rectificar o tomar la salida fácil y populista de no admitir que las cosas están muy mal y presumir un mundo irreal."A un año del innegable triunfo en las elecciones no podemos ir del 'me canso ganso' al juego del avestruz, que prefiere no mirar la realidad", puntualizó.Romero Hicks dijo que el Ejecutivo está muy a tiempo de corregir los graves errores cometido y comenzar a enderezar al país, a fin de evitar que este sea otro sexenio perdido, al estilo de los vividos en los setentas y ochentas.La coordinadora de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, remarcó a su vez que el Presidente de la República tiene muy poco que festejar, pues la inseguridad es generalizada, la crisis migratoria va en aumento, no hay crecimiento económico y tampoco trabajo bien remunerado ni digno.Instó por ello al gobierno federal a concentrarse en la solución de los graves problemas que aquejan al país, en lugar de celebrar su triunfo electoral de hace un año, pues de entonces a la fecha la situación nacional empeoró en vez de mejorar.“Seguramente lo que estaremos haciendo es solamente escuchar arengas a las que está acostumbrado el Presidente. Pareciera que está todavía en campaña”, acusó la legisladora.