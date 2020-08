Diputados del PAN denuncian compras irregulares en sector salud ante Auditoría Superior

Escuchar Nota

"Mucho menos sabemos en qué se están gastando los 40 mil millones de pesos que se le transfirieron de manera adicional a su presupuesto ordinario, del que anteriormente era el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos", afirmaron.

"La emergencia aún no termina, necesitamos realizar las acciones que permitan respuestas efectivas, las compras públicas no pueden seguir realizándose bajo mecanismos discrecionales y opacos”, destacaron.



Diputados del PAN presentaron ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una denuncia por la compra irregular de medicamentos e insumos, así como por la contratación de servicios en el sector salud.En la denuncia que formalizaron, encabezados por su coordinador parlamentario Juan Carlos Romero Hicks, precisaron que algunos de estos sectores son la Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).Explicaron que de acuerdo con lo reportado en Compranet y los análisis realizados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), plasmados en el documento ¿Compras de emergencia o compras de pánico? se identifican tendencias y patrones preocupantes.Acusaron que una gran parte de las compras realizadas incumple con los requisitos mínimos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que no hay garantía de que se adquirieron al mejor precio a empresas sin conflictos de interés o que en realidad se estén entregando los medicamentos, insumos y servicios contratados."Es claro que los gastos realizados para atender la pandemia por las instituciones de salud como el IMSS, ISSSTE, Insabi y las secretarías de Salud, Marina y Defensa Nacional se realizan con una gran opacidad y falta de información", subrayaron.Además, respecto de los recursos destinados a la emergencia "es preocupante señalar que la mayoría son adjudicaciones directas, sin controles adecuados, que aumentan los riesgos de corrupción".Los legisladores informaron que de 700 millones de pesos gastados por el IMSS no cuentan con documentación suficiente para identificar los bienes y servicios adquiridos.Indicaron que tanto el ISSSTE y como la Sedena han adquirido equipo médico especializado con empresas cuyas operaciones son ajenas al sector salud. En el caso del ISSSTE ha pagado hasta seis veces más que el IMSS por equipamiento médico similar.Aseguraron que la Sedena ha asignado contratos a una empresa con un giro ajeno al sector salud por más de tres millones 360 mil pesosEl caso del Insabi, precisaron, es motivo de alarma que actué con total opacidad, pues no existen registros de los contratos ni de las compras de insumos para la salud para atender la emergencia sanitaria, lo que hace imposible rastrear las compras que ha realizado.Comentaron que no hay un sólo registro público disponible sobre las compras y adquisiciones realizadas por el Insabi y sólo contamos con los anuncios públicos del presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de su gabinete sobre la compra de equipos e insumos médicos.Añadieron que tampoco existe información disponible sobre la ejecución de programas de inversión por más de 9 mil millones de pesos que se anunciaron como parte del inicio de operación del Insabi. Todas estas acciones las ha realizado sin transparentar la información.Los legisladores del albiazul señalaron queEn su denuncia, solicitaron al auditor Superior de la Federación, David Colmenares, que se revise el ejercicio del gasto durante el primer semestre de 2020, relacionado con la compra de medicamentos e insumos y contratación de servicios del sector salud ante las posibles violaciones a la normatividad cometidas en su ejercicio.Los panistas consideraron que conforme a lo que señala la ley, la ASF deberá emitir un informe detallado a la Cámara de Diputados y a la opinión pública, sobre el resultado de la revisión a partir de esta denuncia.y promover las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) para imponer las sanciones que procedan.Como es evidente, en los últimos meses la demanda de insumos y equipo médico para contener la epidemia ha aumentado ante la creciente incidencia de contagios y enfermos, lo que hace necesario que todas aquellas compras de equipos e insumos para la salud se hagan oportunamente, pero también con total transparencia y administrando de la mejor forma el dinero de los mexicanos.