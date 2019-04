Diputados exigen lista de ‘niños fantasma’ en estancias infantiles

Diputados del PAN, PRI, PRD y MC que integran el “Frente por la Niñez”, señalaron que la titular de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores y la subsecretaria, Ariadna Montiel mienten al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sobre los 97 mil 180 niños que no se encontraron en el padrón de beneficiarios del programa de estancias infantiles.Por ello, en conferencia de prensa exigieron pública y formalmente que la dependencia entregué la lista detallada de los niños fantasma y de las estancias que incurrieron en irregularidades.“Eso, hoy nos une, desde la mañana estuvimos en la Secretaría de Bienestar para que nos pudieran dar información de cómo están los padrones porque nosotros creemos que la secretaria y la subsecretaria de Bienestar han engañado al presidente, no le han dicho la realidad, no le han dicho que 100 mil niños hoy no tienen protección, que los censos tienen una metodología."Que los siervos de la nación van con un chaleco que tiene el nombre de una persona y que tienen un símbolo de un partido político y que ya habíamos pasado eso en México, que lo están engañando y que están dejando a 100 mil niños vulnerables”, señaló el diputado panista, Armando Tejeda Cid.Lo anterior en respuesta a lo dicho por la secretaria y la subsecretaria del Bienestar, durante la conferencia mañanera del titular del Ejecutivo en la que Albores señaló que el censo a las estancias infantiles arrojó irregularidades, entre las que destacan la no localización de 97 mil 180 niños.Durante la conferencia de prensa matutina, la funcionaria federal dijo que entre las irregularidades que se encontraron también están las estancias infantiles que ya no funcionaban, los domicilios inexistentes y las calles que no corresponden a las colonias.“Yo le exijo a la secretaria, a la subsecretaria que nos muestren los datos de dónde está la corrupción. No tenemos ni un solo incidente que ha sido reportado y hoy todos los partidos nos sumamos a la protección de la niñez. Los niños no necesitan dinero secretaria y subsecretaria. Lo que necesitan es protección, es nutrición y es educación inicial para que la sociedad de México sea mejor”, señaló Tejeda Cid, con el respaldo de diputadas priistas, perredistas y emecistas.