Diputados frenan acceso de padres a guarderías del IMSS

Entre reclamos del grupo parlamentario del PAN, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados frenó la discusión de la reforma a la Ley del IMSS para dar a los padres de familia acceso a los servicios de guardería de la institución.El diputado presidente Porfirio Muñoz Ledo argumentó la necesidad de solicitar al Seguro Social un informe sobre el impacto presupuestal de ese proyecto.La Junta de Coordinación Política acordó en su reunión del lunes por la tarde enlistar en el orden del día de la sesión de ayer el proyecto de reformas a los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social en materia de guarderías para madres y padres.No obstante y, a petición del grupo parlamentario de Morena, la Mesa Directiva presidida por Muñoz Ledo retiró el dictamen de la Comisión de Seguridad Social.Por conducto del diputado José Elías Lixa, la bancada panista formuló un extrañamiento.“No tenemos ninguna explicación de por qué ha sido retirado, por qué no está enlistado en un tema tan importante que, por cierto, es un tema que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Seguridad Social el día 20 de febrero de 2019”, remarcó el legislador yucateco.En respuesta, Muñoz Ledo confirmó la determinación de retirar el dictamen del orden del día y aplazar su votación para pedir al IMSS información sobre el techo presupuestal para materializar la reforma.“Así se acordó y el orden del día lo hace, salvo que haya una petición mayoritaria en contra la Mesa. Se hizo para darle más seriedad, más formalidad. Carecemos de información escrita o de otro tipo”, dijo.La también legisladora panista Dulce Alejandra García calificó de autoritaria esa determinación y puso en entredicho la facultad del diputado presidente para retirar de manera unilateral un dictamen.“No le acepto esa acusación, no le acepto esa acusación. Ya se discutió en la Mesa, ya se discutió en la Mesa”, reviró Muñoz Ledo, y pidió al vicepresidente panista Marco Antonio Adame explicar el acuerdo.Adame confirmó que la presidencia de la Mesa Directiva decidió unilateralmente retirar el dictamen, debido a las dudas generadas por información extraoficial sobre el techo presupuestal del IMSS para responder a la reforma, pero acusó que no se utilizaron los canales oficiales y, en consecuencia, justificó el extrañamiento del PAN por la modificación del orden del día.