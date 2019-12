Diputados rechazan reducir financiamiento a partidos

274 votos a favor, 207 en contra y 0 abstenciones, no se alcanza mayoría calificada. El dictamen que reforma el artículo 41 de la Constitución, en materia de reducción de financiamiento público otorgado a los partidos políticos, se desecha. https://t.co/ho2Mo3WbQT — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 12, 2019

La iniciativa para reducir 50 por ciento ela los partidos políticos no fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, al no obtener la mayoría calificada.Para modificar el artículo 41 se requería de 320 votos a favor, sin embargo, la votación fue de 274 votos a favor, cero abstenciones y 207 votos en contra.Previamente los grupos parlamentarios de Morena y el Partido Encuentro Social habían confirmado su posición a favor del dictamen, sin contar con los votos suficientes para avalarlo por sí solos, debido a que la aprobacióndel voto de una mayoríade dos terceras partes de los diputados presentes en el pleno.En su intervención, el petista Gerardo Fernández Noroña pidió a los diputados de Morena reconsiderar la propuesta advirtiendo que los partidos no pueden quedarse sin financiamiento; además, se confronto con su bancada aliada del PES, quienes habíaneliminar por completo el financiamiento público y solo dejar elprivado. Los calificó de “demagogos”.Con información de Excélsior