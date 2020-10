Diputados reprueban cuenta pública de último año de Peña Nieto

Escuchar Nota

"Estamos a favor de la transparencia y que rindan cuentas los funcionarios públicos que ejercieron recursos públicos, si hay observaciones que las subsanen en términos normativos, si incumplieron alguna norma que se castigue, pero no pongamos juicios ni conclusiones que sean falsas", indicó.



"Si con estos datos reprueban las cuentas públicas, pues ya reprobamos también la de este año", sostuvo.



las y los diputados aprobaron el dictamen que rechaza la Cuenta Pública 2018 por irregularidades en el uso de los recursos.Durante la discusión del dictamen que fue enviado a la Mesa Directiva,, lo cual se traduce en un incremento en los indicadores de pobreza, competitividad, informalidad e inseguridad.; es decir, 6 por ciento más de lo aprobado para ese año por la Cámara de Diputados.Indicó que derivado de ese incremento,, a pesar de que le fueron aprobadosEn materia de irregularidades, puso como ejemplo el caso de la, que tiene pendientes de comprobación, así como del Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas, que de 2 mil 500 millones de pesos revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fueron observadosentre otras causas, porque no fue posible localizar a damnificados a los que supuestamente se les entregaron recursos para la reconstrucción de sus viviendas.El legislador recordó que para el ejercicio fiscal 2018,, de la rendición de cuentas y de que los funcionarios públicos subsanen las observaciones de la ASF, pero no de los juicios de valor.Dijo que, por ejemplo,, mientras que en lo que va de la actual se han perdidoNo obstante, precisó que este instrumento es privado, por lo que no recibió públicos.El dictamen fue remitido a lapara su programación legislativa.