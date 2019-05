Diputados se enfocarán en aprobar reforma educativa: Delgado

Con el arranque del periodo extraordinario el próximo 8 de mayo, la Cámara de Diputados se abocará exclusivamente a concretar la aprobación de la reforma educativa, aseguró el coordinador de Morena, Mario Delgado.​En entrevista, el morenista aseguró que para lograr el objetivo se prevé incorporar algunas observaciones que hicieron Movimiento Ciudadano y el PRI; así como continuar el dialogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).“Estamos nosotros listos para continuar el diálogo con los maestros, estamos seguros de que se van a convencer de que ésta es una muy buena reforma para ellos, porque no sólo logramos resarcir sus derechos laborales y eliminar para siempre las evaluaciones punitivas, sino que se amplían los derechos de los maestros”, afirmó Delgado.Ante este panorama, confió en que en esta nueva etapa no haya manifestaciones del magisterio, ya que el objetivo es abrogar la Reforma educativa que se impulsó durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.Delgado Carrillo afirmó que la reforma que buscan es histórica para los maestros y para el futuro de la educación de las niñas, niños y adolescentes de México.El coordinador de Morena, explicó que hasta ahora la Cámara de Diputados únicamente tiene contemplado abordar la reforma educativa.​Sin embargo, no descartó que se convoque a un nuevo periodo para sacar los temas que el Senado habrá de abordar en este mismo periodo.“El Senado decidió abordar otros temas, como el tema de paridad de género, las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, de extinción de dominio y dado que la Cámara de Diputados no conoce aún esas iniciativas, nosotros no podemos convocar a un periodo para esos temas, pero en su oportunidad convocaremos para sacar adelante esos temas”, dijo.