Director de Doctor Strange 2 renuncia a la película

“Marvel Studios y Scott Derrickson se separaron amigablemente en Doctor Strange in the multiverse of madness, debido a diferencias creativas. Estamos agradecidos con Scott por sus contribuciones al Universo Cinematográfico de Marvel”, destacó el estudio en un comunicado para Variety.



“Marvel y yo acordamos mutuamente separarnos debido a diferencias creativas. Estoy agradecido por nuestra colaboración y permaneceré como productor ejecutivo”, escribió el cineasta, quien se encargó de la primera entrega del personaje, en sus redes sociales.

Scott Derrickson ha confirmado que no dirigirá la secuela de #DoctorStrange ya que tanto él como Marvel tienen "diferencias creativas".



