Director del Servicio Secreto de EU deja el cargo

El director del Servicio Secreto de Estados Unidos, Randolph Alles, dejará el cargo, confirmó la cadena NBC News.Refiere que la medida se produce un día después de la forzada renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, debido a que Alles, un general retirado de la Marina, quien dirigía el Servicio Secreto hace dos años, era supervisado por Nielsen.Fuentes que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la partida se debe a conflictos de personalidad con la agencia y enfatizaron que no tenía nada que ver con la renuncia de Nielsen ni con la detención de una mujer que entró en el club privado del presidente Donald Trump en Florida.Trump ordenó a su jefe de personal interino Mick Mulvaney que despida al director del Servicio Secreto, Randolph Alles, informó la cadena CNN, citando a múltiples funcionarios de la administración.Un funcionario describió los despidos como "una purga casi sistemática" en el Departamento de Seguridad Nacional.La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.Alles fue elegido por Trump en abril de 2017 para dirigir el Servicio Secreto y que fue el primero en al menos 100 años que no formó parte de las filas de la agencia antes de dirigirla.