Directora de Colegio Rébsamen negoció su entrega

El abogado Javier Coello Trejo dio a conocer este sábado que la directora del Colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas se entregó tras llegar a un acuerdo con autoridades y no fue detenida como lo había informado la Procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.Esto se da luego de que el litigante anunció este sábado su renuncia a la defensa de Mónica García Villegas.“Fue una decisión estrictamente personal de la profesora y su familia, derivado de las negociaciones que tuvieron con un subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México y un diputado local”, informó el despacho a través de un comunicado.Señaló que desconocen los acuerdos generados o términos con las autoridades, ni lo relacionado con la recompensa de 5 millones de pesos, ofrecida por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) el 30 de abril.El despacho explicó que se preveía la resolución de amparos a favor de la directora y la solicitud de que la recompensa se destinara a la reparación de los daños, junto a otros acuerdos con la PGJ, sin embargo, no sabe por qué no respaldó el posicionamiento.