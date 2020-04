Directora de emergencias de hospital en NY se quita la vida ante pandemia

Escuchar Nota

“Ella trató de hacer su trabajo y eso la mató. Estaba realmente en las trincheras de la primera línea”, dijo Philip Breen, y pidió asegurarse de que su hija sea elogiada como una heroína: “Es una víctima como cualquier persona que haya muerto”.



La directora médica de emergencias del hospital New York-Presbyterian,La profesional de la salud falleció el domingo en Charlottesville, Virginia, dondede acuerdo con lo declarado por su padre Philip Breen.Tyler Horn, portavoz del Departamento de Policía de Charlottesville, dijo a The New York Times que los oficiales respondieron a una llamada de auxilio en el domicilio. “La víctima fue llevada al hospital para recibir tratamiento, pero luego sucumbió a las lesiones autoinfligidas”, declaró Horn.Las motivaciones del suicidio no son claras, aunque el padre de Breen declaró al periódico haber notado a su hija enEl hospital donde Breen trabajaba también se pronunció al respecto en un comunicado., declaró el centro médico y agregó que se encuentra brindando apoyo a sus familiares.