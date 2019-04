Dirigente deportivo llama gorda a atleta

Aremi Fuentes está acostumbrada a cargar cuanto peso recaiga sobre sus hombros. Hace 10 años tuvo que migrar de su natal Chiapas por falta de apoyo con tal de cumplir sus sueños, su sacrificio le rindió frutos y ganó oro en los Centroamericanos Barranquilla 2018, pero ahora, su oportunidad de alcanzar los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se tambalea por culpa de un federativo que la llamó "gorda". INFOBAE El presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas AC, Rosalio Antonio Alvarado del Ángel, sacó a Fuentes Zavala de la lista de competidores que asistirán al XXVIII Campeonato Panamericano Mayor de Levantamiento de Pesas, programado del 23 al 27 de abril en Guatemala."Yo me enteré que no había sido convocada para el Panamericano de la especialidad -que te da puntos para Tokio-. Hubo un control, yo gané mi categoría y dos categorías por arriba de la mía, gané con solo 80% nada más y se me hace muy injusto que no me hayan convocado", dijo la atleta de 25 años a Infobae México.Aremi se había ganado su cupo al evento pero cuando la Federación publicó la lista de los seleccionados, no apareció. La sorpresa fue tal que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) pidió la explicación de su ausencia, a lo que Alvarado del Ángel contestó despectivamente que se debió al sobrepeso de la pesista."Su respuesta fue que porque me miraba gorda. Y no se me hace bien que él se exprese así de una atleta que dio el peso de la categoría como un mes antes y que siempre trato de tener el peso adecuado y no se me hace justo", denunció. "En estos dos últimos años me he mantenido en el top 5 de mi categoría, es algo histórico para el levantamiento de pesas, el año pasado fui campeona centroamericana y rompí récord y el año pasado quedé campeona continental", dijo.Hace unos días, la entrenadora del estado de Colima, Martha Isela Elizondo Ochoa, no fue autorizada para dirigir a sus levantadores de pesas en la Olimpiada Juvenil debido a diferencias con el directivo. Mientras que hace dos años, Carolina Valencia denunció -al igual que Fuentes- que la Federación no la dejó competir en el Campeonato Centroamericano en Guatemala."No se me hace extraño porque no soy la primera deportista que le pasa esto, lamentablemente, quienes tienen algún conflicto con él son generalmente atletas buenos, tienen buena trayectoria y bien ranqueados a nivel mundial, por eso no me extraña", explicó Fuentes Zavala, quien en 2009 tuvo que mudarse a Baja California por falta de apoyo en su natal Chiapas.Aremi tiene también en su repertorio un bronce en los Centroamericanos de Veracruz 2014 y en Panamericanos Toronto 2015, pero no pudo asistir a Río 2016, por lo que Tokio 2020 era su gran apuesta para por fin competir en unos Olímpicos."He estado en comunicación con la Conade por mi estado, están siendo momentos muy duros ya que no se lo deseo a cualquier atleta porque me frustra mucho. Me desconcentra un poco pero tengo que seguir enfocada en lo que estoy haciendo, espero que se resuelva, él está manipulando la información y es vergonzoso que una Federación esté dando comentarios de este tipo a una deportista pues solo demuestra de qué está hecho México también", lamentó Aremi, quien aseguró que aún está en tiempo de subirse al Panamericano.Infobae México intentó comunicarse con Rosalio Antonio Alvarado del Ángel pero no hubo respuesta.