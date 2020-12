‘Dirigir Orquesta de Bellas Artes, un gran honor’: Iván López

Escuchar Nota

López Reynoso, quien empezará a ejercer sus funciones a partir del 18 de enero, dice a M2 que este nombramiento lo recibe con mucha ilusión. “Estoy feliz de iniciar esta nueva etapa artística con una de las orquestas más emblemáticas de nuestro país, en la máxima casa de ópera: el Palacio de Bellas Artes. Es el reconocimiento y el honor más grande que tenido hasta ahora en mi trayectoria”.

Iván López Reynoso postergará su agenda como contratenor, ya que en este momento tiene claro que su principal prioridad es su carrera como director de orquesta: “Yo soy un director que canta y no un cantante que dirige; en ese sentido antepondré mi trayectoria orquestal y cuando pueda hacer cosas como contratenor las haré con mucho gusto”.



Iván López Reynoso, el director que ha estado al frente de prestigiadas orquestas de México y del mundo, y en cuya agenda ya tiene presentaciones programadas en el extranjero hasta 2024, fue nombrado director artístico de laIndica que este cargo refleja la buena relación que tiene con los músicos de la OTBA, y señala estar “agradecido, ya que gracias al haberme incluido en la terna, es que la doctora Lucina Jiménez me hizo la invitación, que acepté con mucho gusto y entusiasmo”.Aunque antes de asumir su cargo como funcionario cultural, López Reynoso dirigirá dos conciertos el 1 y 2 de enero de 2021, frente a la Oviedo Filarmonía, en la que es el director principal invitado.Además, quien también ha dirigido en las, de la Sinfónica Rossini, de la Sinfónica Nacional, de la Sinfónica de Minería y la Sinfónica del Estado de México, viajará a Madrid el 15 de enero para dirigir en el Teatro Real, donde acompañará al tenor mexicano Javier Camarena, quien asegura, “es el rey en su repertorio y un referente internacional incuestionable”.Es muy pronto, pero ¿ya cuenta con un plan de trabajo para la Orquesta del Teatro de Bellas Artes?Estamos pendientes de ver cómo se desarrolla la pandemia, conscientes de que covid-19 es la norma que rige la programación de los espectáculos en México y en el mundo. En el INBAL, junto con el maestro Alonso Escalante, Elisa Carrillo, Cuauhtémoc Nájera y la doctora Lucina Jiménez hemos planeando los posibles escenarios y tenemos un plan B, C y D, los cuales dependerán de cómo se desarrolle la situación. Puedo mencionar que la política y la regla, así como la línea de trabajo, es que los proyectos de 2020 no se cancelan, sino que se posponen y se reprograman para 2021 o 2022.Así es. Esperemos que el concierto se pueda realizar, hasta el momento todo está en pie. Si el concierto sucede, entonces seré el primer director mexicano en dirigir en el Teatro Real de Madrid, y me siento emocionado porque además estaré acompañando al tenor del momento, Javier Camarena, uno de los principales motores de mi carrera. Es una persona a la que yo le debo gran parte de mi crecimiento artístico, es un gran aliado; él siempre ha creído en mí. ¡Qué curioso! Javier Camarena fue mi padrino en mi debut en el Palacio de Bellas Artes y ahora será mi padrino de debut en el Teatro Real de Madrid.Es uno de los primeros puntos que traté con la doctora Lucina Jiménez y con el maestro Alonso Escalante. Definitivamente para ellos, como para mí, es muy importante que conserve mi presencia internacional, porque definitivamente podré compaginar ambas responsabilidades. Para mí es muy clave trabajar de la mano con los integrantes de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, con los que quiero consolidar un proyecto artístico de excelencia, pues están un gran momento.Con información de Milenio