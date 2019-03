Disciplinaria abre otra investigación contra Chacón

Luego de lo sucesos ocurridos con el árbitro Francisco Chacón, durante el duelo entre América y Chivas, en los Cuartos de Final de la Copa MX, al decirle la frase "me la pelan" a los jugadores, se abrió una nueva investigación en su contra.En esta ocasión, la Comisión Disciplinaria recibió una solicitud de parte de la Liga MX para que se investiguen estos acontecimientos; este procedimiento es adicional al cual comenzó en las horas previas.El momento en el cual el árbitro pronunció estas palabras, fue captado por en video por la transmisión de televisión; en él, Chacón repelió los reclamos de los futbolistas diciéndoles me vale madres, todos me la pelan.