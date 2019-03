Discriminación en UPN de San Juan de Sabinas

La Universidad Pedagógica Nacional Campus San Juan de Sabinas, incumple con el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para incorporar plenamente a su plantel a la joven Brely de la Cruz y Flores, que presenta Síndrome de Down.La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación debe abrir una investigación sobre este caso, en tanto que la Secretaría de Educación debe informar sobre la aplicación del Programa para nivel básico, medio superior y superior, demandó la diputada Zulmma Berenice Guerrero Cázares.Refirió que la directora de la UPN, Eva Griselda Aguirre Montemayor, y Jesús Alonso Campos, director de Formación Continua y Profesionalización Docente de la Secretaría de Educación, no han actuado con sensibilidad, responsabilidad y profesionalismo en este caso para que la joven continúe sus estudios.Brely nació en 1999 y tiene 19 años. A los 2 meses empezó a recibir estimulación temprana hasta los 3 años, luego acudió a la guardería, preescolar, primaria, secundaria y cursó la preparatoria.En 2017 estudió 2 semestres en Sicología en la Universidad Autónoma del Noreste Plantel Sabinas, y a partir de agosto del año pasado a enero, un semestre de Licenciatura en Sicología Educativa en la UPN.Ha desarrollado varias habilidades. Baile moderno, escritura con correcta gramática y ortografía, lectura, manejo de redes sociales e internet, manejo de celular, tableta y laptop, manejo de aplicaciones y procesador de textos, dominio de inglés nivel A2 y B1. El 21 de marzo presentó su fundación “Rompe Barrera A.C.”, que busca apoyar a personas con discapacidad.“Brely ha tenido una vida extraordinaria al lado de sus padres, quienes han dejado atrás la condición natural del Síndrome de Down como una barrera para crecer y han llevado a Brely a cumplir sus sueños y lograr su inclusión en sociedad”.“Sin embargo, a nivel universitario se han topado con autoridades insensibles y sin conocimiento de lo importante que es la inclusión educativa y el ejemplo de vida que está dando Brely con sus acciones”.Explicó que cuando un plantel cuenta con un alumno o más alumnos con discapacidad, es su obligación notificarlo y adaptar los planes y programas para brindar la mejor atención posible, y el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa precisa que la educación debe asegurar modelos educativos incluyentes y pertinentes para el aprendizaje.Asimismo, establece que no se puede ofrecer lo mismo a todos porque la oferta homogénea reproduce desigualdad en el aprendizaje, y es necesario adoptar una oferta con equidad para aprovechar la riqueza de la diversidad, rechazar la discriminación y la exclusión.“La educación inclusiva significa que todos los niños y jóvenes, con y sin discapacidad o dificultades, aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares con un área de soporte adecuada”, refiere el Programa.