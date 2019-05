Discriminatorio, impedir candidatura de Evo Morales: OEA

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dio el viernes un espaldarazo al presidente boliviano Evo Morales sobre su cuestionada postulación a un cuarto mandato consecutivo."Sobre la reelección hemos dicho con claridad que si el tema se va a resolver hoy en el sistema interamericano y decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales", dijo Almagro en el palacio de gobierno después de firmar un acuerdo con Morales sobre la delegación de veedores para las elecciones generales de 20 de octubre.“Venga de donde venga observadores que acompañen las elecciones. No tengo nada que ocultar, desviar, tergiversar”, dijo Morales en el acto luego de agradecer a Almagro su visita.Almagro dio un giro en su postura después de que en 2017 cuestionó que Morales buscara una nueva relección y pidió en su cuenta de Twitter que el mandatario respetara la voluntad del pueblo luego de que 51 por ciento de los bolivianos rechazaron en un referendo la pretensión del gobernante de modificar la constitución para volver a postularse en 2019.Pese al referendo adverso el partido gobernante, Movimiento al Socialismo, logró que el Tribunal Constitucional respaldara la postulación de Morales y el Tribunal Electoral convalidó esa decisión. Partidos de la oposición y organizaciones ciudadanas rechazan la candidatura del mandatario.Almagro llegó un día antes de la proclamación de la candidatura de Morales. También tiene previsto reunirse con los candidatos opositores y el sábado participará en la erradicación de plantaciones de coca en el Chapare, en el centro de Bolivia. Además se anunció que estará en la entrega de obras con Morales.Oscar Ortíz, senador opositor y candidato presidencial, informó que dialogarán con Almagro sobre el respeto del resultado del referendo y la supuesta falta de imparcialidad del Tribunal Electoral, entre otras irregularidades.Morales, que gobierna Bolivia desde 2006, busca un cuarto mandato aunque la constitución no lo permite.Las encuestas anticipan una elección reñida.