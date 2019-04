Disculpa del Estado por masacre en Allende, un gran paso

Es muy importante que el Gobierno del Estado pida perdón a las familias de Allende, porque está reconociendo lo que en su momento se negó; ese es un gran paso, al final se está visibilizando la tragedia de muchas familias, pero falta la verdad y la justicia, limpiar el nombre de esa localidad. Incluso esa es parte de la reparación del daño que el Gobierno federal y estatal tienen que hacer, afirmó Teresa Mireles, integrante del colectivo Fuundec.Dijo que la disculpa que dará Miguel Ángel Riquelme Solís es porque fue una de las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y ese fue uno de los puntos que trató en la visita que hizo al estado Alejandro Encinas, titular de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación (Segob), quien dijo al gobernador "tenemos que hacerlo".Riquelme Solís estará en Allende, donde ofrecerá disculpas públicas a las familias de personas desaparecidas durante el periodo de violencia registrada en la citada ciudad y la región norte de Coahuila el próximo 17 de mayo.No obstante ese gran paso que se está dando, hay inconformidad por parte de algunos colectivos, puesto que la recomendación fue emitida para más familias y sólo se están tomando en cuenta a unos cuantos y como ya se sabe la masacre ocurrió durante varios días, en varias localidades cercanas a Allende.Ixchel Mireles recalcó que el que se pida perdón a las familias "no es cualquier cosa", es reconocer un problema muy grave, pero falta ver qué harán las autoridades después para reparar el daño, porque en su momento hubo omisión.En tanto Olga Lidia Saucedo García, presidenta de la asociación civil Alas de Esperanza de Allende, comentó en entrevista para una estación de radio: "en lo particular, sí acepto las disculpas, ya que los hechos no ocurrieron en la actual administración estatal, aparte nos están apoyando, estamos agradecidas".