Discusión de Presupuesto 2021, se perfila con voto en contra del PRI, PAN, PRD y MC

"Resulta inaceptable que tanto el INE, a quien se le encomendó, adicionalmente, la consulta promovida por el presidente, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sufran recortes una vez iniciado el proceso. De frente a una reforma al Poder Judicial que lo fortalezca, Morena trata de debilitarlo, disminuyendo sus recursos. Esta situación constituye un retroceso en materia de garantía del derecho a la justicia, en un país en donde las cifras de impunidad llegan al 98 por ciento", advirtió.

"Es evidente que estos recortes tienen como finalidad el que las instituciones se subyuguen a las decisiones presidenciales y que no tengan las posibilidades operativas y funcionales para afrontar los retos que la democracia nos impone", puntualizó.

"El presidente debilita instituciones, contrapesos republicanos y ciudadanía. El proyecto de presupuesto no atiende la pobreza y la desigualdad, no estimula la economía, olvida las prioridades de entidades federativas y municipios, no combate la corrupción, privilegia caprichos autocráticos”, criticó.

“El presupuesto tiene un enfoque populista y electorero, concentra más de 100 mil millones de pesos en sus programas prioritarios y se descobijan proyectos y programas de los estados y municipios, no es un presupuesto para la nación sino uno que le permita dar competir en las elecciones del próximo año”.

Con oposición de las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública discute elDiputados de oposición de las, rechazaron el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que, además de dependencias como la Secretaría de Educación Pública (SEP).En entrevista con La Razón , aseguraron que se trata de, coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro, agregó queSostuvo que con ello, también se pretende debilitar los contrapesos:Por su parte, el coordinador de la bancada panista,, aseveró que la propuesta representa una contradicción de prioridades.Este martes, La Razón informó sobre dichos recortes, promovidos por la bancada de Morena en San Lázaro.Dichos recursos serán reasignados principalmente a, con lo que este programa incrementa 0.9 por ciento sus recursos para el próximo año, para sumar 191 mil 724 millones 999 mil 417 pesos.Al respecto, el legislador perredista,, integrante de la Comisión de Presupuesto, denunció:Enrique Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), recordó que los: "No serán utilizados para la vacuna, como se prometió. Es dinero que se va a otros rubros, y es muestra clara de que a Morena no le importa la Salud".Finalmente, la Morenista, integrante de la Comisión de Presupuesto, sostuvo que, aunque advirtió un debate largo, pues incluso entre los integrantes de Morena hay puntos de vista encontrados: “Yo por ejemplo no estoy de acuerdo en los recortes a la educación, no puede disminuir el presupuesto para la educación”.