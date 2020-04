Discute agente con esposa y se suicida en Torreón

Escuchar Nota

Torreón, Coah.- Un elemento federal destacamentado en León, Guanajuato, llegó a su casa en Torreón el pasado jueves para visitar a su familia, y tras discutir ebrio con su esposa por celos, se suicidó con su arma de cargo la madrugada de este sábado en un domicilio de la fraccionamiento Los Alebrijes.



De acuerdo con el testimonio de la mujer, su expareja tomó una actitud violenta, por lo que la mujer lo amenazó con irse de su casa si no se tranquilizaba.



En un punto de la madrugada la mujer no toleró más insultos y subió al dormitorio para empacar sus cosas, momento en el que escuchó un disparo en la planta baja y al correr para ver lo que sucedía, encontró a su pareja en el suelo de la sala, por lo que de inmediato llamó al 911, aunque los paramédicos no pudieron hacer nada.