Discuten Presupuesto 2021 sin cambios ni protestas

Ciudad de México.- Por primera vez en al menos 25 años no hubo manifestaciones sociales para exigir cambios en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, que se discute esta noche en la Cámara de Diputados.



Se trata del proyecto de gasto en la peor crisis económica de México desde 1932, según reconoció el propio Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ante diputados de Morena a fines de agosto, pero en la calle no hay protestas por los recortes presupuestales a decenas de programas.



Con la epidemia de Covid-19 que obliga a mantener la sana distancia y un limitado número de legisladores en el salón de pleno, los diputados de Oposición solo despliegan mantas y carteles alusivos a los recortes del Gobierno, pero ni siquiera hay tomas de tribuna para detener la discusión del dictamen.



Si bien crecen los programas de pensiones y becas, los recortes están en el campo, en infraestructura carretera, seguridad, cultura, educación, salud y atención a mujeres, entre otros rubros.



Pero, además, tampoco aumentó el presupuesto federalizado, a pesar de los llamados de los gobernadores para hacer ajustes que apoyaran a las entidades federativas.



Este día en que la Cámara de Diputados discute el proyecto de gasto del próximo año, las calles alrededor del recinto de San Lázaro están vacías, no hay operativos policiacos ni plantones de campesinos o grupos urbanos o de maestros.



Hace un año, los legisladores no pudieron aprobar en tiempo el presupuesto para 2020 porque la Cámara estuvo tomada 15 días.



Fuera de tiempo, el 21 de noviembre, los diputados avalaron el gasto en una sede alterna.



Hoy no hubo ningún amago de que la Cámara sería tomada, los grupos sociales no hicieron acto de presencia y el presupuesto se debate como si fuera un dictamen ordinario.



Ahora que sí hubo una petición a la Mesa Directiva para proteger el recinto parlamentario de protestas y garantizar los accesos, no hubo necesidad de operativo.



Las pasarelas de alcaldes, gobernadores, grupos sociales y funcionarios se sustituyeron por parlamentos abiertos vía remota, donde solo se escuchó a los participantes, pero a nadie se le hizo caso.



La gran carpa que se instaló en el helipuerto para recibir a grupos demandantes de presupuesto apenas se utilizó en el mes de octubre y durante noviembre permaneció sin uso por la falta de inconformes.



No hubo cambios al Proyecto de Egresos ni para atender peticiones de los propios diputados de Morena, a quienes Hacienda ignoró en su petición de crear una mesa de trabajo para ajustar el dictamen.



Bajo este panorama, se espera que la mayoría de Morena y aliados aprueben esta noche el Presupuesto de Egresos de 2021.