Discutió con su novio, se refugió en bar y fue degollada

Mariona, una adolescente de 17 años, no estaba ni en el lugar adecuado ni en el momento justo. La joven había tenido una fuerte discusión con su novio, el pasado martes, 21 de mayo. Motivo por el cual, un hombre que escuchó la pelea, la invitó a su bar en Barcelona. No obstante, sus intenciones eran las peores. La menor fue degollada brutalmente.El crimen que conmovió a toda España sucedió cerca de las 15:30 en la avenida Mistral, y la mayoría de los negocios se encontraban cerrados. Estuvieron un rato largo peleando cuando llegaron a la puerta de un bar llamado “ Bar 69”. Entonces el propietario del local, Farid A, decidió invitar a la adolescente al comercio para “calmar sus penas”.Apenas entró y casi sin mediar palabra, el dueño de la cafetería la degolló. A pesar de que su novio quiso entrar al lugar, no lo logró ya que la puerta se encontraba cerrada del lado de adentro. Luego contó a los vecinos y a los oficiales que había escuchado los gritos de la joven.Después del terrible asesinato, Farid se escapó en bicicleta del lugar del hecho. Por ahora los investigadores intentan averiguar la causa del crimen y afirman que no existía ningún tipo de vínculo entre el criminal y su víctima. Además, la joven nunca había ido a ese bar.De acuerdo a lo que informaron los medios locales, tras su arresto el hombre fue trasladado al área de Psiquiatría del Hospital del Mar de Barcelona, donde todavía permanece internado.Además, aseguran que el acusado tiene esquizofrenia, lo que le provoca alucinaciones, y sufre manía persecutoria. También, informaron que no fue la primera vez que tuvo inconvenientes con sus vecinos.