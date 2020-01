Disfraza el miedo al acoso sexual en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El llanto de una niña de 12 años aterrorizada al ver a un hombre desnudo corriendo tras ella, cubierto solo con una gabardina.



Las lágrimas de una jovencita de 13, que apretaba las piernas ante las manos insistentes de un depredador mostrando su pene en un autobús, o la frustración de la adolescente a quien le hicieron tocamientos, sin su consentimiento, a su vagina, inundarían el lecho de un manantial seco por el miedo, la inocencia y el silencio que se rompió, al menos por hoy.



Ninguna de ellas, hoy jóvenes de entre 16 y 25 años, se atrevió a decirlo, buscó ayuda o denunció a su agresor.



Se secaron los ojos, unas mejor se tragaron las lágrimas y siguieron caminando.



“Yo me sentí violada pero no era nada, dijo mi padre, porque solo me tocaron”, comenta una de ellas, molesta por haber callado, de no haber gritado o pataleado; de que su madre le dijera que “agradeciera a la Virgen” porque no fue violada, aunque el acoso vulnerara su integridad, su dignidad.



“Me sentía sucia, me acuerdo que llegué directo a bañarme y tallé mi cuerpo como si me estuviera quitando manchas de lodo”, comenta Vanessa.



Pero esas manos entre sus piernas se habían impregnado. Vanessa no volvió a subir a un camión. Vanessa anda en bicicleta por la ciudad.



“¿Alguna vez te han acosado?” fue la pregunta proyectada de un cartel y que provocó que varias voces retumbaran sobre las muchas formas en que este asedio sexual deambula por las calles, cuando en este ejercicio periodístico las estadísticas de este tipo de violencia dejan de ser solo eso: cifras.



Ninguna de las mujeres que se acercaron a la banca para contar esa mala experiencia dijo “alguna vez” sino “muchas veces”, como su respuesta inicial.



El acoso callejero se disfrazó de accidente cuando otra de ellas soportó el “arrimón”, de un hombre en el autobús y en cada semáforo fingiendo que el freno lo tambaleaba.



Se disfrazó de roce cuando un individuo alzó las manos simulando un choque de frente para tocar los pechos de una joven.



Se disfrazó de apatía y de prejuicios, cuando Victoria acusó frente a los transeúntes a un hombre que la grababa con su teléfono celular mientras caminaba y se burlaron de ella.



A Nicole, le dijeron paranoica al llorar en una tienda de autoservicio cuando señaló a un señor que la seguía. El sujeto solo dijo, “yo nada más voy caminando”.



El acoso tenía máscara de “broma”, cuando un profesor de Educación Física avergonzó a Karina, haciéndola saltar sola frente a la clase por llegar en último lugar de una carrera de atletismo, mientras todos veían sus pechos responder a las leyes de la gravedad. Ella solo tenía 14 años.



La mayoría de quienes se atrevieron a decir “me sucedió” o “mi acoso fue así”, lo mencionaron por vez primera, pues ni siquiera ellas saben el motivo exacto que las obligó a guardar silencio.



“Aunque ahora es más sencillo que una mujer pueda defenderse, es igual de lamentable que existan acciones maquilladas de algún tropiezo o incidente para perpetrar un tocamiento”, asegura Giselle, quien al menos tiene la certeza de cómo llamar lo que una vez le ocurrió siendo solo una niña.



“Tenía 9 años, y un maestro nos decía que si queríamos ganar dulces metiéramos la mano a la bolsa de su pantalón al mismo tiempo y en una de esas ocasiones sentí el bolsillo mojado. Lloré porque había sido cobarde al callarme, me sentía culpable. Yo solo quería dulces”.



Una antología de diversas formas en que se consumó el acoso a cientos de mujeres, se manifestaron en redes sociales y movimientos feministas, pero otra colección similar permanece únicamente en la memoria de niñas que callaron, como el de estas ocho mujeres, quienes años después tuvieron el valor de revelarlos, pero sobre todo enfrentarlos, sus peores pesadillas, sus demonios, que tienen un solo nombre y se llama acoso sexual.



El llanto desconsolado inundaría el cauce del manantial de todas y cada una de las mujeres a las que invadieron su cuerpo, vulneraron su intimidad, cerró sus bocas y sepultó su inocencia para ya nada volver a ser igual.